Ile Maurice: Le Washington Post souligne le « double-langage » de Biden sur Diego Garcia

La position des Etats-Unis sur le conflit des Chagos a traditionnellement été celle-ci : « ceci est un litige qui oppose la Grande-Bretagne à la République de Maurice et qui doit être réglé entre ces deux Etats ; et les Etats-Unis ne sont que des locataires de Diego Garcia ».

Or dans un courriel au Washington Post qui interrogeait le gouvernement sur la position américaine sur les Chagos, un porte-parole du département d'Etat américain a répondu que « The United States unequivocally supports UK sovereignty. The specific arrangement involving the facilities of Diego Garcia is grounded in the uniquely close and active defense and security partnership between the United States and the UK. It cannot be replicated ».

Dans un article paru hier soir sur son site web, l'historique journal de la capitale américaine, compare cette position à celle des Etats-Unis sur l'annexion de la Crimée à la Russie, le recours à l'arme chimique par Bashar Al-Assad, ou encore le conflit en Mer de Chine opposant Manille à Pékin où les Etats-Unis considèrent que la Chine viole un jugement du Tribunal de La Mer.

Or sur les Chagos, malgré toutes les victoires mauriciennes, malgré la position des Nations Unies, et malgré toutes les condamnations internationales contre la Grande-Bretagne, le Washington Post observe que l'administration Biden a décidé de violer sa soi-disant « rule-based order ».

Voici le lien vers l'article du Washington Post : https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-diego-garcia-mauritius/2021/08/08/38977c3a-f497-11eb-a49b-d96f2dac0942_story.html