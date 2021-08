Madagascar: Vaches laitières norma...

Le dernier Conseil des ministres a approuvé l'octroi d'un financement supplémentaire au titre du Programme d'Investissements Publics (PIP) pour l'importation de 160 vaches laitières dans le cadre des « Nouveaux Projets Emergents » (NPE).

L'opération n'est pas sans rappeler, toutes proportions gardées, les 1200 vaches laitières importées à l'époque de Marc Ravalomanana même si l'on ne savait pas trop si c'était pour le compte de Tiko et/ou pour celui de l'Etat malgache. La dénomination de l'ancien département chargé de l'importation en 2005 rappelle également celle d'aujourd'hui, à savoir le Ministère de l'Aménagement, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP). En revanche, le parc de mise en quarantaine ne se trouvera plus à Ampitabe Moramanga mais à Kianjasoa.

Les vaches laitières n'ont pas non plus la même origine puisque celles de 2005 provenaient de la Nouvelle-Zélande tandis que le prochain arrivage a été commandé en France. Le troupeau importé par Marc Ravalomanana était de type Holstein tandis que celui à venir est composé de vaches normandes pour ne pas dire ... norma. Reste à savoir s'il y aura le même comité d'accueil que 16 ans auparavant où l'on a vu le Secrétaire général du MAEP et le PDS du Faritany de Toamasina se déplacer au Port de Toamasina, à l'occasion de l'arrivée des « ombivavy be ronono » qui étaient destinées à trois catégories déterminées. En l'occurrence, les grandes sociétés, les opérateurs de la filière lait et les organisations paysannes.

Les éleveurs attendent d'être fixés sur le dispatching du troupeau de 160 têtes commandé actuellement par le MAEP et le projet Fihariana à travers la société « Evolution International ». Comme en 2005, l'opération version 2021 aura forcément une dimension politique, économique et sociale. L'importation de vaches laitières à Madagascar avait même fait l'objet d'une soutenance de mémoire à l'Université de Rennes 1. A quand une étude comparative entre le lait de vache australienne importée du temps de Ravalomanana et celui de la race normande commandée par le régime Rajoelina ?