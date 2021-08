Madagascar: Média - Naissance du porte-flambeau du père Rémi Ralibera

« Soyez digne de porter le flambeau du journalisme que le père Rémi Ralibera a allumé pour la postérité », conseille Christine Razanamahasoa, présidente de l'Assemblée nationale en s'adressant aux 40 sortants de la 1ère promotion de journalistes professionnels (FPJ) qui l'ont choisie comme marraine.

La ministre de la Communication et de la Culture a expliqué, quant à elle, l'objectif de la formation : « donner des informations dignes de foi et de qualité indéniable pour le public ». Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a confirmé la valeur académique du certificat que les journalistes professionnels viennent d'acquérir. « Ce certificat est nouveau pour le moment et ne bénéficie pas encore de l'équivalence administrative. Il sera homologué après une réunion interministérielle pour décider de cette équivalence », a-t-il expliqué, en présence de Madame la ministre de la Fonction publique et des lois sociales, qui a aussi assisté à l'évènement, et qui est très concerné car les 60% des journalistes de la RNM et TVM sont des fonctionnaires de l'État.

Les sortants du vendredi 6 août à Nanisana ont émis à l'endroit de cette prochaine réunion interministérielle, le souhait de bien vouloir tenir compte du fait qu'il y avait des maîtrisants parmi ces journalistes professionnels. Mais l'artisan discret de cette première sortie de promotion est certainement le directeur général de la Communication, Fetraniaina Rakotondrasoava, qui était au four et au moulin, pour la bonne réussite de l'événement.