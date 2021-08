Madagascar: Chronique concert - M.TS'TA confirme la forme du rap malgache

Une heure trente de show à l'ancienne a suffi au groupe de rap M.TS'TA pour convaincre le public que le rap malgache est bel et bien vivant.

Le concert de Coolph Lemaza et sa bande qui s'est tenu à La Teinturerie Ampasanimalo, vendredi dernier, a fait bouger des têtes dans l'assistance. Les trois rappeurs ont performé sur la scène avec des musiciens (batteur, guitariste, bassiste et percussionniste) et un disc jockey, de quoi rappeler une époque où les rappeurs chantaient aussi sur une musique jouée en live par des musiciens. La prestation était sans bavure, avec des lignes de basse entêtantes et répétitives qui rappellent le secret derrière le succès d'un certain NTM.

Le petit bémol de ce concert de hip-hop reste cependant le public peu nombreux. Ce qui est tout à fait compréhensible étant donné la situation sanitaire actuelle. Mais bon, ceux qui y étaient ont été satisfaits du spectacle. Et il vaut mieux une centaine de personnes qui savent profiter de l'ambiance que des milliers qui, bien que présents, passent totalement à côté de la musique. Dans tous les cas, Morondava Tsy Tanjaky a fait preuve d'une maturité et d'une assurance rarement vues de ce côté-ci de la scène malgache.

On comprend mieux pourquoi le groupe a été choisi pour faire la première partie de Sniper, Magic System ou encore Busta Flex lors de leur passage à Madagascar. M.TS'TA revient de très loin pour remettre les pendules à l'heure, et il l'a affirmé sur la scène de La Teinturerie : « Le rap malgache est debout et en parfaite forme ».