Madagascar: Us et Coutumes - Les aïeux malgaches étaient des « écolo »

Eux aussi avaient préservé l'environnement. Les tabous (fady) réglementaient les relations des Malgaches d'autrefois avec le monde des vivants et le monde des morts. Les fady règlent ensuite les relations humaines en général, l'hospitalité, le rapport avec les autorités et les anciens, et les tabous de clan.

Les fady organisent enfin les relations du Sakalava avec le cosmos. Les animaux tabous (totems), les interdits des propriétés et des lieux sacrés, les tabous de temps et d'orientation et enfin les interdits concernant le numineux et les puissances invisibles. Ces fady, liés aux esprits de la nature ou à la politique de gestion de l'espace, sont exprimés par le tsigny (droit traduit par une obligation morale à exprimer sous forme matérielle), à travers des rites de sacrifice de bœuf, par exemple, qui sont destinés à permettre et à faciliter le maintien de l'intégrité territoriale pour la communauté. Ces fady sont maintenus et réaffirmés périodiquement par la famille royale, à l'aide de lettres ou directement par le roi qui en exige le respect par l'ensemble de la population.

Ces fady s'adressent aux vahiny, les étrangers du territoire, aux Malgaches originaires d'autres régions et d'autres personnalités, projetant de s'installer pour une raison ou une autre. Le non-respect du fady, sorte d'obligation pour apaiser l'esprit des ancêtres ou l'esprit de la nature comme la forêt, la grotte, la mer, vis-à-vis de l'intrusion ou l'occupation non autorisée, confère au roi le pouvoir d'expulsion du territoire. Ainsi, il est interdit de tuer certaines espèces marines et de les consommer (requin, raie... ). Ces espèces sont protégées parce qu'elles n'auraient pas attaqué les ancêtres Antakarana lors de leur fuite en mer. Les ancêtres et la nature, à travers leurs esprits, sont considérés comme les premiers propriétaires du territoire.

Pour créer un village, une entreprise, les humains doivent effectuer un sacrifice de zébu et exprimer clairement aux tsigny leur intention d'occuper les lieux. Les catastrophes et les événements malheureux tels que la diminution de la biomasse, les incendies, la cessation temporaire des exportations en Europe, les maladies et les décès sont constamment interprétés comme étant la cause directe de la violation des fady concernant le territoire, qu'ils relèvent des tsigny, des autres ou des autorités locales.

Les fady antakarana liés à la faune et à la flore pour des raisons plus ou moins mystiques légendes, querelles claniques, constituent une étape initiale dans la préservation et la protection de l'environnement. Du côté de la flore, des arbres sacrés dont le Madiro (Tamarindus indicus) sont interdits de coupe car les esprits des ancêtres y sont liés. Les arbres ayant des propriétés médicinales sont également interdits de coupe, tout comme ceux qui protègent des forces maléfiques comme les mapingo et le bois d'ébène. Quant à la faune, on retrouve beaucoup d'espèces qui sont interdites à la consommation: sanglier, chauve-souris, boa, caméléon, anguille et marolongo.