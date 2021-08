Afrique Australe: Les présidents du Mozambique eu Botswana lancent une mission militaire de la SADC

Maputo — Les présidents du Mozambique, Filipe Nyusi, et du Botswana, Mokgoetse Masisi, lancent officiellement ce lundi, la mission de la Force en Etat d'alerte de la SADC contre les groupes armés dans le nord du Mozambique, a annoncé la présidence de la République mozambicaine.

« L'acte constituera le point culminant de la concrétisation des décisions du Sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe [SADC] tenu à Maputo, le 23 juin 2021, et signale la pleine préparation pour le déploiement dans le théâtre opérationnel nord, dans le sens de soutenir la République du Mozambique dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévit dans certains districts de la province de Cabo Delgado, avec un impact sur le pays et la région", indique le communiqué.

La note indique que le contingent de la Communauté de développement de l'Afrique australe fait partie des forces de défense et de sécurité d'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Angola, du Lesotho et de la Tanzanie, dans les spécialités des forces terrestres, navales, aériennes, de l'information et de la logistique, entre autres.

"En ce moment, l'armée mozambicaine, en coordination avec les forces rwandaises, fait des avancées significatives dans l'occupation de bases terroristes importantes, avec de lourdes pertes du côté de l'ennemi, ce qui permet le retour à la normalité dans des zones autrefois considérées comme à risque", ajoute le document.

Le nombre de soldats que l'organisation enverra au Mozambique n'est pas connu du public, mais des experts de la SADC, qui se trouvaient à Cabo Delgado, avaient déjà indiqué en avril que la mission devrait comprendre environ trois mille soldats.

Depuis début juillet, les Forces de défense et de sécurité mozambicaines bénéficient du soutien d'un millier de militaires et de policiers rwandais dans la lutte contre les groupes armés, dans le cadre d'un accord bilatéral entre le gouvernement mozambicain et les autorités de Kigali.

Le ministère mozambicain de la Défense a confirmé lundi la reconquête de la ville de Mocímboa da Praia par les forces conjointes mozambicaines et rwandaises, avançant que les combats se poursuivent pour la "consolidation des zones encore critiques".

Des groupes armés terrorisent la province de Cabo Delgado depuis 2017, certaines attaques étant revendiquées par le groupe extrémiste État islamique.

Suite aux attaques, il y a plus de 3 100 morts, selon le projet d'enregistrement des conflits de l'ACLED, et plus de 817 000 déplacés, selon les autorités mozambicaines.