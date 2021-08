Cote d'Ivoire: Région du Kabadougou - Plusieurs agents formés aux urgences de santé Publique

Afin de s'assurer d'une meilleure prise en charge face aux urgences de santé publique et d'endiguer la propagation des épidémies telles que l'Ebola, la Covid-19, le Zika...dans des zones hautement prioritaires et non touchées par la maladie, l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) et les partenaires de la communauté de santé publique ont formé plusieurs agents de santé à des exercices de simulations (Simex).

Pendant cinq (5) jours, précisément du lundi 02 au vendredi 6 août 2021, une trentaine d'agents issus du Centre Régional des opérations d'Urgence de Santé Publique (Crousp) et une vingtaine de prestataires issus d'équipes d'intervention rapide (EIR) des régions du Kabadougou-Folon ont été soumises à des exercices de simulation organisés autour de six scénarii, piliers de la riposte. Ces derniers ont été formés à la coordination, à la communication des risques, à la logistique, à la surveillance épidémiologique...

Ces exercices ont permis d'identifier les points forts et les lacunes dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de préparation. Ces formations se sont terminées par l'exercice du drill qui visait à mettre en pratique et à perfectionner le port et le retrait de l'Equipement de protection individuelle (Epi).

Selon les explications du Dr Ané Ambroise, Coordonnateur des Urgences à l'OMS Côte d'Ivoire, le port et le retrait de l'Équipement de protection individuelle (Epi) est un élément très important, car il a été démontré que ce sont des moments où le risque de contamination est très élevé pour les agents de santé...

« Je vous invite donc à réviser tout ce que nous venons de voir au cours de cette semaine...C'est en forgeant qu'on devient forgeron » a conseillé, le Directeur régional de la santé de la région sanitaire du Kabadougou. Notons qu'après les régions du Kabadougou et du Follon, le cap est mis sur la région du Bafing. Cette même activité se tiendra du lundi 9 au vendredi 13 août 2021.