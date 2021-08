Cote d'Ivoire: Touré Alpha Yaya, député - "Nous sommes en retard parce que nous faisons de nos priorités ce qui est inutile"

Dernère publication 09/08/2021 à 02:49 min

Le député maire de Gbon Touré Alpha Yaya, par ailleurs, président du Rassemblement des jeunes de Côte d'Ivoire(Rjci) a indiqué que l'Afrique est en retard parce que les Africains font de leurs priorités ce qui est inutile. Il l'a dit le jeudi 5 août 2021 dans un espace événementiel à Yopougon-Abidjan lors de l'investiture de Mme Bohui Lucie épouse About en sa qualité de présidente de la plateforme pour le développement des richesses-Côte d'Ivoire (Pdr-CI) section Yopougon.

«Nous sommes en retard parce que nous faisons de nos priorités ce qui est inutile, voici le problème de notre continent », a dit Touré Alpha Yaya, parrain de la cérémonie.

Il a souligné que la paix et l'unité nationale sont encore plus fortes avec le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo . Pour lui, l'objectif de la politique est de se battre pour l'amélioration des conditions de vie des populations .

Nassa Dobré Désiré, président de la Plateforme pour le développement des richesses-Côte d'Ivoire (Pdr-ci) a exprimé sa gratitude aux partenaires qui accompagnent sa structure, au parrain et aux femmes qui, selon lui, ont compris que l'union fait la force. Puis, il a promis d'étendre la Pdr-ci à toutes les communes.

Madame Bohui Lucie épouse About, a pour sa part, invité toutes les femmes désireuses de faire le commerce et qui sont cachées quelque part, à les rejoindre. « On réunit toutes ces personnes, toutes les associations, les Ong, les coopératives... On fait beaucoup de choses. On fait des prêts aux femmes et on permet aux femmes d'être autonomes », a-t-elle lancé.