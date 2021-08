Cote d'Ivoire: Concerto de l'indépendance à Abobo - Kandia Camara promet de changer d'ici peu, le visage de sa commune

La célébration du 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le nouveau maire, de rendre hommage aux deux ex Premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko décédés il y a depuis quelques mois.

L'espace du rond-point de la mairie d'Abobo a refusé du monde, samedi nuit, à l'occasion du Concerto de l'indépendance, organisée par le conseil municipal, avec à sa tête, Mme Kandia Kamisso Camara, le nouveau maire de la commune.

Face aux populations sorties massivement, Kandia Camara a promis de continuer et achever les projets de développement d'Abobo tracés par le défunt maire Hamed Bakayoko. « Je prends l'engagement ici, de suivre les sillons tracés par Hambak, notre grand maire qui a commencé à mettre en œuvre le plan d'urgence pour Abobo, pensé par le Président Alassane Ouattara. Ensemble, nous allons mener ce plan jusqu'à termes. Ensemble nous allons changer le visage d'Abobo. Ensemble, nous allons apporter des routes, de l'eau, de l'électricité, construire des écoles, des centres de santé. Avec la Première dame, nous allons aider les femmes d'Abobo. Avec le ministère de la Jeunesse, nous allons aider les jeunes d'Abobo. Et tout cela, nous le ferons grâce à un homme. Le Président Alassane Ouattara », a-t-elle lancé.

Elle a aussi exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara pour l'intérêt particulier qu'il accorde au bien-être des populations de sa commune : « Je tiens à remercier le Président de la République, pour ce concerto gracieusement offert à notre commune », a-t-elle affirmé.

Elle a également rendu hommage aux défunts Premiers ministres, Hamed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. « Cette fête est pour nous, l'occasion de commémorer nos deux frères, les Premiers Ministres AGC et Hambak. Ils ont été un modèle pour les jeunes et pour les cadres de ce pays. Ils nous manquent. Mais grâce à Ado, aujourd'hui c'est comme si AGC et Hambak sont avec nous. Je voudrais dire Merci à AGC et Hambak pour ce qu'ils ont fait pour Abobo et la Côte d'Ivoire », a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, le ministre du Transport, Koné Amadou, représentant le Premier ministre Patrick Achi à cette cérémonie, a invité les populations d'Abobo, à accompagner les actions de développement du nouveau conseil municipal dirigé par Kandia Camara. Il a aussi salué les actions du Président Ouattara en faveur de cette commune.

« Le Premier ministre Achi Patrick me charge de vous dire de continuer à soutenir la ministre d'Etat Kandia Camara, nouveau maire d'Abobo. Et lui permettre de finaliser tous les chantiers ouverts ici, au nom du programme d'urgence d'Abobo de 174 milliards de FCFA, mis en place grâce au président Ouattara ».

Il a également salué les hommages rendu aux deux ex Premiers ministres. « Bravo de continuer d'honorer la mémoire d'AGC et d'Hambak ce jour. Ces deux personnalités se confondent avec l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire. Car ce sont des personnalités qui ont donné leur poitrine déjà en 1990 pour le président Félix Houphouët Boigny qui est le père de l'indépendance. C'est un sens profond de les commémorer donc le jour de l'indépendance » a-t-il soutenu.

L'honorable Zoumana Bakayoko a, au nom de la famille Hamed Bakayoko, salué l'initiative des organisateurs de ce concerto.