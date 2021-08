Congo-Kinshasa: Cap sur la Présidentielle 2023 - Félix Tshisekedi désigné candidat de l'UDS !

Pas de temps à perdre. L'heure des vrais enjeux a sonné. A l'UDS, Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, visiblement déterminé, est prêt à se battre jusqu'au bout.

Il multiplie des contacts et actions allant dans le sens de préparer sa base à toutes les veillées d'armes sur le plan électoral. A l'horizon 2023, l'UDS, lors de sa septième réunion ordinaire de son Conseil National tenue le 31 juillet 2021 au Centre pour Handicapés, a porté son choix sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat préféré à la Présidentielle en RD Congo.

Déclaration Politique

A la suite de la septième session ordinaire de son Conseil National, organe de conception, d'orientation et de contrôle, tenue le 31 juillet 2021, au Centre pour Handicapés de Kinshasa, sous la direction de M. Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, son Président National, l'Union des Démocrates Socialistes (UDS) a porté son choix sur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat à l'élection présidentielle de 2023.

L'Union des Démocrates Socialistes qui fait partie des tendances et sensibilités de l'UDPS Originelle du fait de ses Fondateurs, anciens Membres de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), et dont le Président National siège parmi les membres des Pionniers et Notables de l'UDPS/Tshisekedi, a choisi l'homme qui incarne actuellement, les idéaux défendus par Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire.

En dehors de ce point, cette septième session ordinaire a été également centrée sur le réaménagement du Comité Directeur, de la Commission Nationale de Contrôle, des Bureaux Nationaux de la Ligue de Femmes de l'UDS (LIFUDS) et de l'Union de la Jeunesse de l'UDS (UJUDS), ainsi que du Comité Exécutif Fédéral Provisoire de l'UDS/Kinshasa.

Concernant le Comité Directeur de l'UDS, le Conseil National qui joue

Actuellement, le rôle du Congrès de l'UDS, a modifié les articles 40 et 41 des Statuts en créant le poste de Président National Délégué, a désigné la nouvelle Secrétaire Générale, la nouvelle Trésorière Générale et son adjointe, et a procédé à la permutation également de quelques membres.

Ainsi, M. Simon Mikuo Bushishi a été désigné Président National

Délégué chargé de la Formation Politique et Idéologique. Par contre,

Mme Charlotte Buimpe Diombelayi occupe désormais le poste de Première

Vice-Présidente Nationale de l'UDS chargée des Femmes tandis que Dr

Gertrude Lay Ofali Etsir est devenue Deuxième Vice-Présidente Nationale en charge du Développement du Parti, du Programme Politique, des Etudes et des Experts.

Pour sa part, Me Bertho Mulumba Ngandu a été élu Troisième Vice-Président National chargé des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale tandis que le Professeur Gaston Ememe Nkalamba, Quatrième Vice-Président National, a en charge les Questions de Sécurité Nationale.

Me Marie Odia Mbaya est devenue Secrétaire Générale du Parti.

Une autre femme, Mme Anny Kanyeba Ilunga, a été élevée au rang de

Trésorière Générale de l'UDS. Son adjointe, c'est Madame Ivette Wumba

Batoba. Le poste de Porte-Parole et Secrétaire Général Adjoint en charge de la Communication et des Médias revient à Monsieur Blaise Ndongala Lumanakio.

Parmi les nouveaux membres qui ont fait leur entrée au Comité

Directeur de l'UDS, on note la présence, entre autres, de Messieurs

Pilo Kalonga Kolamoy, Secrétaire Général Adjoint chargé de l'Economie,

de la Fiscalité, de l'Industrie et du Commerce ; Alidor Mbengele Tshiin-Moot, Secrétaire Général Adjoint chargé des Infrastructures, de l'Equipement et des Travaux Publics ; et Charles Ntabaza Lwanga, Secrétaire National chargé des Transports, des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, de l'Urbanisme et du Logement. Neuf anciens membres du Comité Directeur dont le Président National, Monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, ont été maintenus à leurs postes.

Quant à la Commission Nationale de Contrôle, organe chargé de contrôle et de discipline au sein de l'UDS, elle sera désormais présidée par le Pasteur Jean-Noël Pululu Lubutuku.

Trois nouveaux membres y ont fait leur entrée, à savoir, Messieurs Eddy Mbantshi Mishomba (Rapporteur), Pathou Nsimba Visika et John Kulimushi Muntu (Membres).

S'agissant de la Ligue des Femmes de l'UDS (LIFUDS), Mesdames

Brigitte-Esther Kwale Yangbele, Pétronie Kiabu Kalenga, Pascaline

Musuamba Kanyinda, Yolande Phanzu Levo et Germaine Mungu Anabu ont été respectivement, désignées Première Vice-Présidente Nationale,

Secrétaire Nationale, Secrétaire Nationale Adjointe, Trésorière Nationale et Trésorière Nationale Adjointe.

L'Union de la Jeunesse de l'UDS (UJUDS) a un nouveau Président

National en la personne de Monsieur Augustin Kabumone Kasonga. Les

autres nouveaux membres sont : messieurs Roland Masikini Mpia (Premier

Vice-Président National), Ambroise Mukebayi Nkashama (Troisième

Vice-Président National), Salim Nsiana Ndomatezo (Trésorier National),

Gustave Tshibambe Tshimanga (Trésorier National Adjoint), Billy

Metela, Ricardo Mitshiabu Lukusa, Guelord Mvibululu Kuediatuka et

Augustin Kabongo Kanku (membres).

Enfin, le Conseil National a dissous le Comité Exécutif Fédéral

Provisoire de l'UDS/Kinshasa pour inactivité dans le chef de la

plupart de ses membres.

Il a été remplacé par un nouveau Comité animé toujours par Mme Stéphanie Nsomwe Musangie assistée de Mme Mariam Nadège Isaka Metela (Première Vice-Présidente Fédérale chargée

des Femmes, Présidente Provinciale de la LIFUDS/Kinshasa), Messieurs

Guy Gérard Kuifashe Bushingo (Deuxième Vice-Président Fédéral chargé

de l'Implantation et de la Mobilisation), Eddy Moussa Kitoko Tshibingu

(Troisième Vice-Président Fédéral chargé des Jeunes, Président

Provincial de l'UJUDS/Kinshasa), Médard Kazadi Kabamba Babanya Kabudi

(Secrétaire Exécutif Fédéral) et François Mutombo Lukuni Ngandu

(Trésorier Fédéral).

Ces changements intervenus au sein de l'Union des Démocrates

Socialistes, UDS, s'inscrivent tous dans le schéma des préparatifs des élections générales de 2023.