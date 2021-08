Ile Maurice: L'indépendance de l'Inde marque le début de la fin des empires coloniaux, souligne le ministre Ganoo

communiqué de presse

Lors d'une cérémonie de lever de drapeau au centre de jeunesse à Pamplemousses, organisée, hier, par la Hindi Speaking Union et la Hindi Sewak Sangh pour marquer le 74e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Inde, le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, a souligné que l'indépendance de l'Inde a marqué le début de la fin des empires coloniaux établis au cours des siècles précédents.

Devant un parterre de personnalités dont le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, et l'invitée d'honneur, la haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Mme Nandini Singla, M. Ganoo a affirmé que l'exemple de l'Inde a rapidement inspiré les peuples d'Asie, d'Afrique et des Caraïbes à envisager leur propre indépendance. Il a parlé du défi auquel l'Inde a été confrontée pour réaliser son développement économique et une société démocratique, malgré toutes ses diversités notamment ethnique, culturelle, et religieuse.

Le ministre a également fait part de son appréciation pour le soutien continu de l'Inde à Maurice dans les nombreux domaines de l'éducation, de la technologie, de la santé, de la sécurité, de l'infrastructure dont le métro, et du logement. Par ailleurs, M. Ganoo a assuré l'Inde de son appui pour une place au premier plan au sein des plateformes internationales et régionales.

Quant au ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, il a indiqué que les relations indo-mauriciennes remontent à 1834 avec l'arrivée des premiers travailleurs engagés indiens à Maurice. Il est d'avis que l'Inde a démontré qu'elle compte parmi les superpuissances économiques au niveau mondial.

Pour sa part, la haut-commissaire indienne, Mme Nandini Singla, s'est appesantie sur les liens étroits des deux pays, fondés sur le sang, les difficultés et la lutte pour la liberté. Elle a déclaré que l'Inde et Maurice partageront toujours un lien unique et spécial, et que ces relations stratégiques, politiques, sociales et culturelles sont appelées à se renforcer davantage. Mme Singla a invité le gouvernement mauricien et les groupes socio-culturels locaux à se joindre au Haut-Commissariat pour préparer un programme d'activités en vue des célébrations du 75e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Inde le 15 août 2022.