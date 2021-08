Cote d'Ivoire: Protection des droits des enfants - Une soixantaine d'animateurs de radio renforcent leurs capacités

Dernère publication 09/08/2021 à 02:42 min

L'Union des Radios de Proximité de Côte d'Ivoire (URPCI) avec le soutien financier et institutionnel de l'Unicef, a organisé , du 3 au 6 août 2021 dans un hôtel de Yamoussoukro, un atelier de formation à l'intention de soixante (60) professionnels de radio en communication participative en vue de la promotion des droits de l'enfant.

Selon Marie Juliette Avoaka, administrateur en communication pour le développement à l'Unicef Côte d'Ivoire, dont l'institution attend impulser des changements nécessaires afin que les droits de l'enfant soient respectés en matière de santé, d'éducation et autres, dans les régions de nombreux pays, l'enfant n'est pas encore en possession de ses droits. « Il y a plusieurs défis qui se posent pour la réalisation de son plein potentiel. Certains portent atteinte aux droits de l'enfant par pure ignorance ou à dessein. Certains ne savent pas qu'en raison de certaines pratiques, les droits de l'enfant ne sont pas respectés », a-t-elle fait remarquer.

C'est pourquoi, elle a invité ces professionnels des radios de proximité à s'approprier ce processus de changement afin d'être un maillon important dans l'atteinte des résultats de l'Unicef. « Nous attendons que les radios sachent exactement ce qu'elles vont dire par rapport aux différentes thématiques de l'Unicef. Qu'elles sachent l'information qu'il convient de diffuser mais aussi qu'elles sachent comment la diffuser », a-t-elle indiqué.

Pour sa part, Eric Gohou, président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire (Urpci), a fait savoir que cette session de renforcement des capacités, la seconde après celle tenue à Grand-Bassam (du 27 au 29 juillet 2021), s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Radio, amie des enfants ».

L'objectif est de faire la promotion des droits de l'enfant notamment sur les thématiques comme la santé, l'éducation, l'état civil, l'environnement ; la nutrition, la protection, l'accès à l'eau potable, Hygiène et l'assainissement, le Vih/Sida et l'engagement des jeunes, dans les régions du nord, nord-ouest, nord- est et sud- ouest de la Côte d'Ivoire.

Il s'est agi , au cours de cet atelier, de renforcer les capacités de ces animateurs, afin qu'ils puissent produire des émissions radiophoniques qui amènent le changement de comportement au niveau de la population pour que les droits des enfants soient connus, promus et respectés.

Bien plus, de permettre aux populations partout où elles se trouvent d'avoir accès à l'information et la bonne information. « Nous sommes des professionnels de la communication mais nous ne sommes pas forcément professionnels des termes techniques qui sont utilisés dans le cadre de la promotion de la sensibilisation aux droits de l'enfant (... ) Nous sommes engagés à conduire à bien cette mission de sorte que les droits de l'enfant soient connus et respectés », a-t-il rassuré. Pour finir, il a salué l'appui de l'Unicef aux 60 radios qui ont reçu du matériel, un ordinateur portable et des enregistreurs numériques de dernières générations.