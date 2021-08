Cote d'Ivoire: Culte d'action de grâce - La Révérende pasteure Danielle Krakou invite les chrétiens à se laisser toucher par Dieu

Un culte d'action de grâce a eu lieu, hier, au groupe scolaire Sadjro Danho Pierre d'Abobo-Baoulé, dans la commune d'Abobo.

La Révérende pasteure Danielle Krakou a invité les fidèles chrétiens à se laisser toucher par le tout puissant miséricorde-Dieu pour leur salut éternel. Elle a fait cette exhortation, le dimanche 8 août 2021, au cours de son premier culte d'action de grâce. Autour du thème : « Le toucher de Dieu, une marque de distinction ». Et ce, en présence de parents, amis et connaissances.

Première pasteur femme de l'église méthodiste unie Bethel d'Abobo-Baoulé, la Révérende pasteure a indiqué que la parole de Dieu est éternelle. « La réalité que vis n'est pas la vérité, car la vérité, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ne laissez personne parler à votre place. Alors, laissons-nous toucher par Dieu », a-t-elle conseillé. Puis de renchérir : « Quand on est touché par Dieu, on a plus peur de rien et on ne peut plus être la même personne parce qu'il change notre position», a rassuré la Révérende pasteure. Pour elle, Dieu est le maître des temps et des circonstances.

Aussi, a-t-elle rappelé que la bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. « Alors ne te focalise pas seulement sur ce que tes yeux voient. C'est Dieu qui pose son caché. Et quand il est posé, personne ne peut l'enlever. Car ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui arrivera », a poursuivi la guide religieuse. « On est ensemble mais on n'est pas mélangé. Il y a ceux qui sont de Dieu à droite et les autres. Mais il faut que nous qui sommes de Dieu puissions les toucher pour qu'ils aient sa marque. Voici la raison pour laquelle Jésus est venu sur le terre », a expliqué La Révérende pasteur.

L'honorable Ozé, qui représentait le ministre gouverneur, Beugré Mambé, a invité les populations ivoiriennes à suivre l'exemple d'Abobo-Baoulé en cultivant les valeurs de paix, de pardon et de cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie et prosp_re.

La chefferie traditionnelle d'Abobo-Baoulé avec à sa tête, le chef Amondji Djongon Claude, a offert un véhicule de type 4x4 à Révérende pasteure Danielle Krakou et la somme de 3 millions de Fcfa pour lui permettre de mener à bien sa mission. Outre ce don, plusieurs autres dons en vivres et non vivres, en nature et en numéraire ont été offerts à la guide religieuse.

En formation pour son Master à l'université protestante de l'Afrique centrale pour une spécialisation en journalisme, Danielle Krakou a été consacrée Révérende pasteur le 30 avoût 2020.