Algérie: Tebboune - L'Algérie, "une puissance régionale" ciblée par des tentatives de déstabilisation "menées en coulisses"

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie était aux yeux des pays du monde "une puissance régionale" à qui on voue tout le respect, mettant en garde contre les tentatives de "minimiser" son rôle pionnier par le biais de "prescriptions édictées en coulisses" dans le but de déstabiliser le pays en exploitant ses enfants.

Le Président Tebboune a souligné lors de l'entrevue périodique avec des représentants des médias nationaux diffusée dimanche, la nécessité pour les Algériens d'être "persuadés que leur pays est une puissance régionale", mettant en garde contre les tentatives de "minimiser" le rôle pionnier de l'Algérie, menées par des parties qui "édictent des prescriptions en coulisses par le biais des guerres, dites de quatrième génération qui visent la déstabilisation du pays en exploitant ses enfants".

En plus d'être "une arme utilisée par ceux qui veulent déstabiliser l'Algérie par le biais des réseaux sociaux", les rumeurs "attentent à la sécurité nationale, ce qui nous a amené à la création d'un Pôle pénal dédié à la lutte contre les crimes cybernétiques", a ajouté M. Tebboune.

Il a fait état, à cet égard, de "moyens ultra sophistiqués" en possession de l'Algérie qui seront mis à la disposition de ce Pole pénal à compétence nationale, assurant d'une politique de tolérance zéro à l'égard des tentatives d'atteinte à l'unité nationale et à la stabilité de l'Algérie.

Le Président Tebboune a rappelé que la Constitution algérienne avait "consacré les libertés individuelles et collectives", faisant observer toutefois que "l'utilisation des réseaux sociaux pour la diffamation et l'injure est une violation de la loi" et que les auteurs de ces crimes ne sont pas des détenus d'opinion.

Par ailleurs, le président de la République a affirmé que les tentatives d'atteinte à l'Armée nationale populaire (ANP) visaient à "déposséder les Algériens de la protection" car l'Armée est la "protectrice de la cohésion nationale" et "l'épine dorsale de l'Etat algérien" conformément à la Déclaration du 1er novembre.

Dans ce contexte, M. Tebboune a appelé les jeunes ne pas se laisser entraîner derrière les tentatives de manipulation politicienne, soulignant que l'Etat assurait la prise en charge des préoccupations de tous les citoyens, notamment les jeunes.

Il a annoncé, dans ce sillage, le "lancement, dans deux mois, de programmes au profit de wilayas défavorisées, notamment dans les Hauts-plateaux et le Sud", déclarant "Nous avons lancé le programme des zones d'ombre et consacreront d'autres programmes pour adapter l'investissement aux besoins des citoyens".

"Nous avons remarqué une nette amélioration en matière de développement dans les zones d'ombre, des régions habitées par plus de 8.5 millions d'algériens", a relevé le Président.

Interrogé sur la composition du nouveau Gouvernement, M. Tebboune a indiqué que "près de la moitié de la composition du Gouvernement est issue des propositions des partis politiques", estimant que cette composition était "équilibrée".

Evoquant la situation sanitaire, il a salué les sacrifices et efforts de l'armée blanche dans la lutte anti-covid-19, annonçant une révision des statuts particuliers des personnels de la santé et du texte de loi sur le service civil, en sus des salaires des personnels soignants en coordination avec le partenaire social.

Après avoir loué l'élan de solidarité du peuple algérien et le soutien de la diaspora algérienne, lequel a démontré l'unité du peuple algérien, le Président de la République a rappelé que l'Etat avait dépensé jusqu'à présent trois (03) mds USD pour l'acquisition du matériel de prévention, des vaccins et d'autres équipements.

S'agissant des perturbations signalées en matière de disponibilité de l'oxygène, M. Tebboune a expliqué que "le problème est d'ordre organisationnel et non de moyens".

S'agissant de la crise de l'alimentation en eau potable, le Chef de l'Etat a assuré qu'elle devrait été réglée l'été prochain avec l'entrée en service de plusieurs projets de dessalement de l'eau de mer, appelant les citoyens à "faire montre de patience" en attendant le parachèvement de la réalisation de ces stations qui nécessite plusieurs mois.

Au volet économique, le Président de la République a fait état d'une reprise de l'économie nationale qui a enregistré un taux de croissance de 3,8% et des niveaux d'exportation jamais atteints depuis 25 ans, dévoilant des réserves de change à près de 44 milliards USD.

Pour l'investissement, il a dit avoir donné des instructions pour garantir la stabilité de la législation relative aux investissements pour une durée d'au moins 10 ans, ajoutant "je n'accepterai aucun changement, notamment s'il n'est pas dans l'intérêt de l'investisseur".

La diplomatie algérienne a recouvré "sa véritable place"

Au volet international, le Président Tebboune a assuré que la diplomatie algérienne avait recouvré récemment "sa véritable place", soutenant que les responsables africains "se sont plaints de l'absence de l'Algérie".

Concernant la crise du barrage éthiopien de la Renaissance, le chef de l'Etat s'est dit "optimiste" quant au succès de l'initiative algérienne concernant ce dossier, soulignant la nécessité d'une très large interaction de la part des parties de la crise avec cette initiative.

Pour les relations avec le Maroc, le Président Tebboune a affirmé que le Maroc n'avait toujours pas réagi suite au problème survenu, après la convocation par l'Algérie de son ambassadeur à Rabat pour consultation au sujet des déclarations du représentant marocain auprès des Nations Unies.

Interrogé sur la Tunisie, il dira que les récents développements étaient une affaire interne et que ce pays était en mesure de résoudre ses problèmes seul et sans pression étrangère.

La légalité en Libye ne saura être instaurée sans la tenue de la Présidentielle et des législatives prévues la fin de l'année en cours, a-t-il souligné, faisant part de communications initiées par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra avec ses homologues américain, français, russe et turque, afin de parvenir à une solution d'abord en faveur du peuple libyen.

Pour le secteur de la jeunesse et des sports, le président de la République a décidé d'attribuer la responsabilité d'exploiter et de gérer le stade de Douéra (Alger), en cours de réalisation, au Mouloudia d'Alger (MCA) qui a fêté samedi passé sa 100ème bougie.