Sénégal: Assemblée générale de la fédération sénégalaise de football - Senghor reste le maître du jeu

Me Augustin Senghor a été réélu président de la Fédération sénégalaise de football pour quatre ans ce samedi 7 août à l'issue de l'assemblée générale élective de l'instance fédérale au Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). Président de la FSF depuis 2009 et présenté comme le candidat du consensus, le 1er vice-président de la CAF a largement dépassé Mady Touré en engrangeant 326 voix contre 123 voix.

Et de quatre ! Augustin Senghor rempile et reste à la barre du football sénégalais. Le Président sortant de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et en poste depuis 2009 a été réélu ce samedi à l'issue de l'assemblée générale élective organisée au centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). Unique challenger de Me Augustin Senghor, Mady Touré n'a pu réussir l'ambition d'éjecter l'actuel patron du football sénégalais. Il n'y a pas eu de suspense et le verdict est sans appel. Désigné grand favori, le maire de la ville de Gorée est réélu avec 326 voix contre 123 voix pour son adversaire Il y a eu 4 bulletins nuls. Présenté comme le candidat du consensus, l'actuel Premier vice-président de la CAF rempile après 12 ans passés à la tête de l'instance faîtière du football sénégalais. Comme en 2009, en 2013 et en 2017, il va enchainer un quatrième mandat de 4 ans consécutif.

La majorité des électeurs présents dans la salle de conférence du CICAD et acquis à sa cause a accueilli la nouvelle consécration sous les acclamations et applaudissements. Candidat malheureux, le président de Génération Foot Mady Touré n'a pas hésité à retrouver sur podium le Président Senghor pour le féliciter de cette large victoire mais aussi lui souhaiter plein succès pour son mandat. Me Augustin Senghor qui n'a pas non plus manqué de saluer ce geste, a tenu à encourager d'abord son challenger et en l'invitant ainsi que Saer Seck, à rejoindre son équipe qui n'a d'intérêt que pour le développement du football sénégalais. En plus de l'élection du président de la FSF, l'Assemblée générale a également renouvelé les 16 membres du Comité Exécutif, pour quatre années.

Les travaux se sont déroulés après les allocutions des représentants de la FIFA et de la CAF, du CNOSS, de la LSFP, de la Ligue de football amateur du président de la commission électorale. Mais aussi du ministre des Sports, Matar Ba. Par ailleurs, il faut relever qu'en plus de Me Augustin Senghor, 16 autres candidats ont été élus. Le Comité exécutif est composé de 23 membres.

COMPOSITION DU NOUVEAU COMITE EXECUTIF

Président : Augustin Senghor

1er vice-président : Mohamed Djibril Wade

2e vice-président : Abdoulaye Saydou Sow

3e vice-président : Adama Ndour

4e vice-président : Amadou Kane

5e vice-président : Thierno "Kosso" Diané

6e vice-président : Cheikh Seck

Président association des arbitres : Malang Diédhiou

Président section foot féminin : Seyni Ndir Seck

Association des médecins du sport : Babacar Ngom

Représentant football spécifique : Omar Gueye Ndiaye

Représentant Ligues Régionales : Yaya Baldé, Pape Sidy Lo, Serigne Malick Thiam, Abdoulaye Fall

Représentants Ligue 1 : Seydou Sané, Ameth Tine, Amadou Wade

Représentants Ligue 2 : Ousmane Thiané Sarr, Omar Samb

Représentants foot amateur : Abdoulaye Cissé, Mohameth Samb, Mamadou Ndiaye

REACTIONS...

ME AUGUSTIN SENGHOR PRESIDENT ELU : «J'ai demandé à Mady de venir nous rejoindre»

«C'est une profonde satisfaction. Je pense qu'aujourd'hui les urnes ont donné leur verdict. La communauté du football a fait un choix très fort et très puissant. On connait l'atmosphère et l'ambiance de cette campagne avec tout ce qui a été dit. Mais au finish, je pense que la famille du football a tranché de manière claire en montrant son engagement pour cette démarche consensuelle n'était pas un vain mot et aussi sa confiance et sa foi dans cette équipe fédérale.

Et dans les nouvelles personnes qui vont venir nous renforcer et sans faille parce que simplement ils ont compris que ce football c'est est eux qui l'ont construit jusqu'à ce stade là et ça doit continuer encore au moins pour un mandat pour pouvoir bâtir ce Sénégal qui va gagner certainement tout ce que le peuple sénégalais attend. C'est-à-dire des titres retourner en coupe du monde, développer notre football en infrastructures et pourquoi pas organiser une prochaine coupe d'Afrique. Nous venons de démontrer avec ces élections que nous ne sommes seulement un grand pays de football que dans les terrains. Mais, nous le sommes en dehors. Je dois aussi saluer ces retrouvailles avec Mady Touré.

Cela montre que dans le football, nous sommes une seule famille. C'est l'occasion pour dire que les démons de la politique ne doivent pas venir le monde du football. Que chacun reste à sa place. La vérité que pouvait être que celle des urnes. On a vu les résultats. Je ne voudrais même pas évoquer les résultats par deux tiers des voix car ça serait manqué de respect à mon adversaire. Nous avons l'un des systèmes les plus fiables parce que quand un président doit être élu, et qu'il lui faille 2/3 des voix au premier tour, cela n'existe dans aucun statut en Afrique et dans le monde. Vous avez vu que les acteurs du football ont décidé massivement. Et cela doit marquer les esprits. Cette retrouvaille doit également marquer les esprits. C'est ça le sport. Celui qui ne le connaît pas ça, ne le connaîtra jamais. Si on nous laisse vivre notre passion, servir le Sénégal de la manière, on va pouvoir le servir et surtout qu'on se met ensemble pour travailler. Ce que nous avons dit nous y croyons et sur le podium j'ai dit à Mady qu'il faudra qu'il vienne travailler avec nous.

Son geste est très fort mais ça n'aura de sens que s'il accepte de venir nous rejoindre avec son équipe apporter sa contribution mais aussi avec toutes les contributions extérieures et les forces qui sont déjà à l'intérieur je ne veux pas commencer à citer de noms mais vous avez vu. Il y a une cohésion une équipe que vous avez vue lors de notre conférence de presse. Ce n'est que l'incarnation de la base. Nous n'étions pas engagés parce que nous sommes simplement des amis c'est parce que nous répondions tous aux associations qui en trois jours, ont fait une cohésion, une force, une puissance de frappe et ont montré qu'elles ont envie de continuer sur cette voix qu'on s'est tracée pour construire le football du Sénégal de demain qui sera victorieux ».

MADY TOURE, CANDIDAT MALHEUREUX : «J'accepte de travailler avec Augustin si... »

C'est un immense plaisir de voir le football se rassembler ici dans cette belle salle. C'est une défaite logique. Bon vent et bonne chance pour une bonne réussite dans notre football. C'est l'occasion de remercier tous les acteurs du football. Remercier surtout le peuple sénégalais. Aujourd'hui je suis plus motivé qu'avant. Je suis comblé de cette élection. En 2013, j'avais 40 voix et aujourd'hui j'en ai eu 123. Cela prouve que j'ai fait une bonne campagne avec un programme réaliste et réalisable mais c'est Dieu qui a décidé autrement et je l'accepte. J'ai déroulé la campagne à ma façon en faisant toutes les régions du Sénégal pour pouvoir apporter ma contribution dans le football.

Aujourd'hui, c'est le sport qui a gagné et il fait l'accepter. Je ne peux que souhaiter bonne chance à l'équipe dirigeante de la FSF et que notre football soit fort. Dans si Dieu me donne encore la vie je vais être candidat. Peut être que le bon Dieu me réserve d'autres choses. Je serais peut-être dans 2 ou 4 ans le président de la FIFA. Tout peut arriver dans la vie. Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de travailler avec Me Augustin Senghor. Il me l'a proposé mais il faut y repenser plus calmement. Je suis un homme de principe, tout dépendra des conditions qui me seront proposées.

Mais d'emblée je l'ai dit ce n'est pas ma modeste personne qui compte mais mon souhait c'est de voir une bonne organisation de notre football. S'il y a une bonne organisation, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas rejoindre la FSF. Mais ce sont des conditions que je vais poser. Même si je ne rentre pas dans la fédération, j'ai toujours travaillé pour notre pays et je vais continuer à le faire. Lors de ma campagne j'ai dit que j'ai toujours participé à la Petite catégorie, U-15, U17 et U-20.

Être en retrait de la fédération ne veut pas dire que je vais arrêter ma contribution. J'ai toujours travaillé pour la fédération mais aussi pour mon peuple. Si mes conseils sont acceptés, dans les 6mois, il faut changer les textes. S'ils le font ça voudra dire qu'il y a des avancées. Si nous voulons aller vers le haut, il faudra changer les textes. Augustin (Senghor) pourrait prendre mon programme et le mettre en œuvre pour le développement de notre football».

MATAR BA, MINISTRE DES SPORTS : «Les enjeux et les défis actuels sont très importants»

«Les enjeux et les défis actuels du football sénégalais sont très importants. De même que l'ambition légitime et naturelle des candidats d'accéder aux responsabilités et de contribuer à la conquête de nouvelles victoires. Mais, aussi importants soient-ils, ces enjeux et ces défis ne doivent nullement édulcorer la solennité du moment.

Et c'est pourquoi, comme il s'agit de renouvellement et de choix de nouveaux attelages, je voudrais, conformément à l'usage, rendre un vibrant hommage, un hommage mérité au Président Augustin Senghor et à tous les membres de l'équipe sortante pour le travail accompli et pour les résultats obtenus ; lesquels ont valu, aujourd'hui, à notre pays de figurer parmi les grandes nations de football en Afrique et même dans le monde. Dans le cadre de vos assises, la préoccupation majeure de mon département se situe à deux niveaux.

En premier lieu, il importe que le processus électoral de renouvellement des instances puisse se dérouler dans la transparence et le respect des valeurs qui gouvernent le sport, et notamment l'application des règlements de la Fédération Sénégalaise de Football. Dans ce cadre, il me plait de remercier, d'encourager et de féliciter les membres de la commission électorale qui ont, jusqu'ici, accompli un travail considérable ; et je peux affirmer, de façon péremptoire, eu égard à leur profil et à leur sens des responsabilités, qu'ils seront à la hauteur des charges qui pèsent sur leurs épaules.

Ensuite, notre souhait principal est que les choix qui seront faits ici, à l'issue de vos travaux, puissent produire des démarches et des approches inclusives, capables de fédérer les forces et de mutualiser les compétences. Il nous faut, aujourd'hui, en définitive, de fortes synergies pour une meilleure adresse des impératifs du football».

ABDOULAYE SAYDOU SOW, PRESIDENT LFA : «La famille du foot est une et indivisible»

«Vous avez vu que Mady Touré et Augustin Senghor se sont serrés les mains et ont pu faire des accolades. C'est ça la beauté du football. Le plus important, c'est la famille du football s'est prononcée démocratiquement. C'est vrai que quelqu'un a gagné mais je pense plutôt que c'est football sénégalais qui a gagné. Mady Touré fait partie naturellement de cette famille. Nous sommes des frères et amis et le tout le monde le sait. Nous étions juste dans le cadre d'une compétition mais, il faut reconnaitre le courage, l'engagement et la détermination de Mady (Touré), lui rendre hommage. La famille du foot est une et indivisible et je pense qu'on doit unir nos forces pour travailler ensemble».