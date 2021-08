Sénégal: Solidarité - Kalidou Koulibaly, le bienfaiteur du Fouta

L'international sénégalais et capitaine de l'équipe nationale, Kalidou Koulibaly, connu pour son humilité, ne cesse de faire parler son cœur en apportant sa solidarité et son soutien à ses compatriotes aussi bien de la diaspora que ceux du pays, dans la discrétion.

Réhabilitation de mosquée, assistance des pèlerins, soutien aux malades, sans occulter les camions de sucre, de riz et d'huile pendant le Ramadan. Ce week-end, c'est le secteur de la santé qui a bénéficié de ses largesses qui ont porté sur un don de deux ambulances médicalisées et du matériel composé de chaises roulantes, de fauteuils, de matelas, de masques et de gel hydro-alcoolique.

L'année dernière, au début de la pandémie, l'international sénégalais Kalidou Koulibaly avait exprimé sa solidarité aux populations de village natal de ses parents (Ngano, Dandé Maayo, Matam) et celles des environs en leur octroyant des denrées alimentaires. Durant ce week-end, ce sont deux ambulances médicalisées et du matériel médical qui ont été remis au poste de santé de Ngano, ainsi qu'à l'hôpital de Ourossogui.

Face aux sollicitations agissantes des populations de son terroir, la star du football international, n'a pas tardé à réagir, à la place de la vieille ambulance qui avait rendu l'âme, c'est un véhicule médicalisé d'une grande utilité qui vient d'être mis à la disposition du poste de santé de Ngano pour soulager les populations et renforcer la carte et le plateau technique sanitaire de toute cette contrée fortement enclavée.

À titre d'exemple, il faut plus de quatre heures de route, pour évacuer les urgences à cause de l'état de la route et des problèmes liés à l'enclavement surtout en période d'hivernage dans cette zone du Dandé Maayo (bord du fleuve en langue poular). D'où la forte expression de reconnaissance des populations à l'endroit du donateur et les remerciements de l'infirmier en chef du poste de santé qui, durant la cérémonie de remise des clefs en présence des autorités administratives et des notables du village, a exprimé ses vifs remerciements au bienfaiteur. «Cette ambulance médicalisée pour les besoins sanitaire des populations est un don qui vient à son heure car dans le passé, nous avons eu beaucoup de difficultés pour l'évacuation des malades. Nous sommes dans une zone enclavée, où les routes sont impraticables, et j'étais obligé de solliciter l'assistance des centres de santé situés à plusieurs kilomètres pour avoir une ambulance», a-t-il déclaré.

Après le poste de santé de Ngano, c'est l'hôpital d'Ourossogui qui a eu aussi à bénéficier d'une ambulance médicalisée et du matériel médical. Un geste de grande utilité fortement apprécié par le directeur de la structure, Dr Ousmane Guèye qui a salué « la citoyenneté et le patriotisme que vient de porter, ce digne fils de notre pays, ce digne fils du Fouta». «Le défenseur de Naples, notre capitaine Kalidou Koulibaly qui n'a pas oublié ses origines, a compris que l'État ne peut pas tout faire, nous saluons ce geste comme il se doit, l'hôpital avait vraiment besoin de cette ambulance et du matériel que Kalidou a envoyés. Nous réceptionnons cette ambulance au moment où nous avions un manque crucial de véhicule», a-t-il déclaré.

Même sentiment de reconnaissance que partage l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, M. Modou Thiam. Selon lui, «l'exécutif régional apprécie ce geste à juste valeur. À force de s'activer dans le social, Kalidou va devenir un modèle pour la jeune génération, parce que c'est un footballeur de talent qui n'a pas oublié ses racines. Nos structures sanitaires ont toujours besoin d'être assistées et tous les dons sont les bienvenues, surtout en cette période de pandémie de covid-19. Au nom du gouverneur, nous le remercions, mais nous remercions également sa famille et ses conseillers qui l'ont aidé à concrétiser cet acte noble».

Amadou Koulibaly, le frère du donateur, venu le représenter, a traduit l'engagement et la volonté de son aîné de s'investir dans le social, à chaque fois que le besoin se fera sentir. «Kalidou est attentif à tout ce qui touche son pays, plus particulièrement sa région, le Fouta. Quand il a été sollicité par l'imam, l'infirmier chef de poste et tous les notables du village pour une ambulance, il a décidé de s'activer, car c'était une nécessité. Aujourd'hui, c'est le secteur de la santé qui est concerné, mais Kalidou continuera de s'investir dans le social, à chaque fois que le besoin se fera sentir», a t-il laissé entendre. Outre les deux ambulances médicalisées, le matériel qui a été remis, se compose de chaises roulantes, de fauteuils, de matelas, de masques et de gel hydro-alcoolique.