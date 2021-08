Ile Maurice: Jessica, Mauricienne transgenre - «À défaut d'acceptation, respectez-nous»

La non reconnaissance administrative des personnes LGBTQIA+ à Maurice fait que plusieurs Mauriciens, humiliés et brimés en raison de leur identité du genre, aient demandé et obtenu le droit d'asile dans des pays européens. C'est le cas de Jessica, Mauricienne transgenre, qui malgré un parcours secondaire auréolé de succès, a dû demander le droit d'asile en France où elle vit sous un statut de réfugiée. A défaut de l'acceptation, elle réclame le respect pour les personnes LGBTQIA+.

Jessica, qui est élégante dans le propos et sans doute dans la vie - cela transpire dans ses réponses par mél -, est née dans les hautes Plaines Wilhems au sein d'une famille évangéliste très pratiquante. Ses parents tenaient un commerce alimentaire.

Née dans un corps de garçon, c'est à l'âge de trois ans qu'elle réalise qu'elle est différente. Dès lors, elle a du mal à accepter l'expression du genre masculin dans les gestes et les postures du quotidien. «Étant trop en bas âge encore pour pouvoir poser des mots sur le ressenti sous-jacent, j'ai éprouvé un sentiment de malchance, d'injustice, même si je m'étais résignée à me plier aux exigences de ma communauté religieuse.»

Si elle commence sa scolarité primaire à l'école du quartier, pour des raisons pratiques, elle fréquente différents établissements secondaires et termine son parcours scolaire au sein d'un établissement réputé pour façonner «l'élite» du pays.

Une des périodes très dures pour elle est l'adolescence. Inconsciemment, elle laisse transparaître des signes d'efféminement. «Ce qui m'a valu des brimades et des menaces en milieu scolaire.» De peur d'être incomprise, elle se mure dans le silence, qui est lourd comme une chape de plomb. «Je suis restée dans le silence pour ne pas me compromettre davantage. J'ai été privée de cette période de ma vie, enfermée dans un corps que je ne pouvais m'approprier.»

Au niveau des signes physiques, le plus dur est l'apparition des caractéristiques masculines accompagnant la puberté. «Les choses auraient été tellement plus simples si j'avais eu accès aux inhibiteurs d'hormones à l'époque - pour différer la puberté à l'âge de la majorité et permettre d'en choisir le sens par la même occasion. C'est le cas dans les pays occidentaux et j'espère que les générations futures n'auront, par exemple, pas à endurer l'épilation définitive du visage, coûteuse et vraiment douloureuse !» Pendant des années, Jessica va taire sa véritable identité du genre et vivre dans ce silence étouffant, paralysant. Elle se jette dans les études et cela porte ses fruits. Ses notes finales au secondaire sont plus qu'excellentes. «Je ne me suis confiée à personne avant de quitter Maurice. Le choix du silence a été pénible et j'en garde des séquelles à ce jour. J'avais tellement peur de me mettre en danger! J'en ai parlé pour la première fois à mon médecin traitant à l'université.»

Un non-dit qui a un impact sur sa personnalité puisqu'il la «rend prudente, voire méfiante de nature.» Elle ne se sent pas capable non plus de l'avouer à sa famille. Du moins pas avant d'avoir quitté l'île alors que son rêve de toujours était d'étudier et de faire carrière à Maurice dans les sciences appliquées. «J'ai ouvertement annoncé ma transidentité des années plus tard lorsque j'étais déjà bien avancée dans mon parcours de transition.»

Elle prend la décision de quitter Maurice lorsqu'elle s'inscrit pour des études supérieures. Comme pays, elle choisit la France. «Je vivais tout de même dans le déni sur toute la question identitaire et il m'a semblé judicieux de l'évoquer dans un environnement tolérant.» C'est d'ailleurs dans ce pays européen qu'elle entame et complète sa transition. Mais il ne faut pas croire que faire une transition est une partie de plaisir. «J'ai fait ma chirurgie de réassignation sexuelle à Paris il y a quelques années. Il faut le dire, les suites opératoires sont douloureuses et compliquées. Le parcours social rend vulnérable psychologiquement, et le traitement hormonal substitutif (THS) rend vulnérable physiquement (perte de masse musculaire, puberté féminine, fatigue). Mais le THS a vraiment bien féminisé mon corps et je peux désormais avoir une vie normale.»

En France, elle se sent en sécurité. «Je me suis toujours sentie en sécurité en France. Au-delà de mes appréhensions en public au début, je pouvais compter sur les lois en vigueur pour protéger ma dignité humaine. Les forces de l'ordre et les agents de la fonction publique française, dans l'ensemble, font preuve de tact envers les personnes transidentitaires. Même avant mon changement d'état civil - en France - on me désignait au féminin à l'oral, au sein de l'administration française.»

Elle est choquée par la réaction des Mauriciens envers les personnes transidentitaires. «Je suis choquée qu'à Maurice on ne soit pas toujours dérangé de voir les personnes transidentitaires être exposées ou insultées publiquement. Je suis choquée par le manque de respect envers les personnes transgenres et cela se fait sans le moindre scrupule.»

Jessica sait de quoi elle parle car elle s'est fait humilier par un préposé de l'ambassade de Maurice à Paris. «Avant de demander le bénéfice de la protection internationale, j'ai tenté d'obtenir le soutien de l'ambassade de Maurice pour mon changement d'état civil. Malheureusement, on m'a répondu par l'invective. Mon interlocuteur m'a fait comprendre que pour Maurice je serais toujours un homme et qu'ils n'avaient pas à participer aux projets que je mène en France. En somme, j'ai été humiliée et c'est un autre pays qui m'a redonné la dignité et le même respect que l'on accorde aux personnes cisgenres.»

Elle trouve regrettable que l'application des traités ratifiés par l'État mauricien soit encore à ce jour «une utopie». Si les lois changent par rapport à l'État civil mauricien demain, reviendrait-elle vivre dans son île natale ? «Pas forcément, puisque la reconnaissance de l'état civil d'un individu - bien qu'elle soit essentielle au respect de la vie privée - ne garantit pas à elle seule sa sécurité. J'espère que les choses évolueront pour qu'un jour, on ne soit plus en danger en raison de sa différence. Je souhaite que le rejet de la différence ne soit pas une énième cause d'éloignement des Mauriciens, qui souhaiteraient contribuer au rayonnement de leur pays.»

Bien qu'elle sache que de plus en plus de Mauriciens respectent les différences, «j'aimerai faire ressortir, que l'on ne choisit pas son identité de genre et qu'on peut être concerné à tout moment par la question - de près ou de loin. Je souhaite qu'un jour, au niveau de la société, on respecte une personne dans son identité de genre, même si les documents de l'état civil ne reconnaissent pas le changement de sexe ou de genre».

Elle réclame le respect, à défaut de l'acceptation. «Que les gens ne se sentent pas toujours dans l'obligation de nous façonner selon leurs standards, dans la brutalité, la plupart du temps. Même si je suis parvenue à me reconstruire ailleurs, je trouve dommage qu'un nombre grandissant de Mauriciens soient dans l'obligation de s'installer à l'étranger pour ne pas avoir à vivre selon les exigences de certains. C'est injuste.»

Jessica déclare qu'en France, elle a droit au respect de sa vie privée. «Le changement d'état civil a été simplifié en France en 2017, le ministère d'avocat n'est plus requis. Je me suis battue pour être la femme que je suis aujourd'hui et je ne vois pas encore en quoi ma féminité serait moins légitime. Aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps.»

Pour que les choses soient simplifiées pour les demandeurs d'asile éventuels, elle leur conseille fortement «de s'assurer d'être accompagnés par une association venant en aide aux étrangers ou aux personnes LGBT+.»