Sénégal: Le Or Cheikh Ibrahima Niang sur la gestion de la troisième vague - «La politisation d'une épidémie conduit à la catastrophe»

Le Professeur Cheikh Ibrahima Niang, de l'Institut des sciences de l'Environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a préconisé hier, dimanche 8 août, une union sacrée de toutes les composantes dans la société sénégalaise pour faire face à cette troisième vague de la pandémie de la Covid-19. Invité de l'émission Objection de la radio Sudfm (privée), le socio-anthropologue, spécialiste des épidémies, soulignant que cette nouvelle vague de propagation occasionnée par le variant Delta tue plus que les chiffres officiels du ministère de la Santé, a surtout mis en garde contre toute politisation de cette pandémie pour obtenir des gains politiques des deux côtés.

Invité du jour de l'émission Objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 8 août, le Pr Cheikh Ibrahima Niang, de l'Ucad est monté au créneau pour alerter sur la situation alarmante que traverse actuellement le Sénégal à cause de la troisième vague liée au variant Delta.

Face à notre confrère Baye Omar Gueye, le socio-anthropologue, spécialiste des épidémies n'est pas allé par quatre chemins pour prévenir qui veut entendre qu'on est loin d'entrevoir le bout du tunnel. Et pour cause, explique-t-il, « nous avons une épidémie à la fois du point de vue mondial et du point de vue local, qui touche un grand nombre d'individus.

Et les variants sont de plus en plus contagieux. On pensait qu'au bout de trois ou quatre semaines, on en aurait fini. Après, on parle de première vague, deuxième, puis troisième vague. On ne sait pas s'il y aura une 4e ou un 5e vague. Nous sommes dans le domaine de l'incertitude. »

Par ailleurs, revenant sur les cas de décès recensés par le ministère de la Santé et de l'action sociale et porté à la connaissance du public via les communiqués quotidiens, le socio-anthropologue a indiqué que les chiffres sont plus terrifiants dans la réalité du terrain. «Si on regarde les faits épidémiologiques, la morbidité, la mortalité, des images qui frappent. On me parle d'embouteillages de corbillards, de saturation de cimetières, de décès communautaires qui ne sont pas pris en compte par les statistiques officielles », a-t-il déclaré avant de préciser à l'endroit des acteurs politiques (pouvoir et opposition) que « la politisation d'une épidémie conduit vers la catastrophe ».

« Dans la lutte contre les épidémies, dès que le politique prend le dessus, qu'on utilise une épidémie pour obtenir des gains politiques des deux côtés, nous avons une décrédibilisation du discours. Parce que dès que vous dites quelque chose, on dit c'est parce que vous êtes aligné. Alors que le discours scientifique cherche une neutralité par rapport au camp politique. Pour le moment, on a besoin de toute la société, quelles que soient les identités culturelles ou sociales. », a-t-il lancé.