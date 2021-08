Sénégal: L'appel de Souleymane Teliko, ancien président de l'UMS à ses collègues - «Eviter de faire prévaloir la crainte de déplaire sur le devoir de vérité et de justice»

Souleymane Téliko ancien président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums), a appelé ses collègues à davantage travailler pour rendre une justice basée sur la vérité que de chercher à se soumettre à une autorité quelconque. C'était dans son discours d'adieu d'avant-hier, samedi 7 août.

Aprés quatre années passées à la tête de l'Union des magistrats sénégalais (Ums), Souleymane Téliko a cedé le poste. L'Assemblé générale d'avant-hier, samedi 7 août, a été une occasion pour lui, d'appeler ses collégues à préserver l'institution judiciaire. «Dans un contexte où la justice est au centre des préoccupations de nos concitoyens, nous avons, plus que jamais, le devoir de joindre nos intelligences et nos forces tout en cultivant le dialogue avec toutes les parties prenantes, afin de préserver l'autorité et la crédibilité de l'institution judiciaire», a-t-il dit.

Mieux ajoute-t-il, «le souci de préserver le fil du dialogue ne doit pas conduire les magistrats à cautionner ou à passer sous silence des violations de principes qui garantissent l'indépendance de la justice et l'épanouissement professionnel des acteurs. Dans notre office quotidien de magistrat, comme dans le cadre de l'exercice du mandat à la tête de l'UMS, nous devons, sous peine de trahir notre mission, éviter de faire prévaloir la crainte de déplaire sur le devoir de vérité et de justice». En estimant que la justice regorge d'hommes et de femmes d'une compétence avérée et d'une intégrité à toute épreuve, Souleymane Téliko, estime «qu'elle traîne des handicaps qui contrastent avec le rôle de la justice dans un état de droit et à la place qu'elle a vocation à occuper au sein des institutions de la République ».

Il s'agit dit-il, « du contrôle quasi total que l'Exécutif exerce sur la carrière des magistrats, qui constitue une menace permanente sur l'indépendance d'esprit des juges, de la précarité statutaire des magistrats qui trouve son paroxysme dans les dispositions discriminatoires sur le régime de retraite et de la subordination excessive du Parquet au ministère de la justice, qui contribue à faire peser sur cette entité et par ricochet sur la justice tout entière, un soupçon permanent de collusion avec l'Exécutif».

Souleymane Téliko d'ajouter que «la meilleure manière de protéger les magistrats est de travailler à rendre la justice plus indépendante et plus crédible». S'agissant de l'indépendance de la justice qui a été un de ses combats, il affirme, qu'elle doit être recherchée en permanence. «On ne peut pas être dans le nihilisme parce qu'il y'a eu effectivement quelques avancées dans la pratique. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancées dans les textes. Ce qui est important c'est que le fond de notre réforme qui consiste à réduire les prérogatives de l'exécutif pour renforcer l'institution judiciaire. On peut dire que de ce point de vue il n'y a pas eu réel changement. Parce que les causes sont nombreuses notamment les malentendus», a-t-il soutenu.