Sénégal: Sédhiou / Course pour la conquête des institutions politiques locales - Les camarades de Jean Pierre Senghor exigent sa candidature

Après plus de dix ans de mobilisation pour le leadership politique de leur mentor, les camarades et sympathisants du ministre conseiller Jean Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire (SE/CNSA) exigent à ce qu'il fasse acte de candidature et pour n'importe quelle institution politique locale. Ils l'ont fait savoir hier, dimanche 8 août, à l'occasion d'une conférence de presse donnée à Séfa près de Sédhiou.

Le ministre conseiller Jean Pierre Senghor par ailleurs secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire est ardemment attendu dans le champ politique pour briguer les postes électifs et densifier ses services en direction des communautés de la région de Sédhiou. Ce sont ses camarades en provenance de plusieurs contrées de la région qui en ont ainsi formulé la demande ce dimanche à Séfa, lors d'une conférence de presse.

Souleymane Sakho, un des membres du comité d'initiative dénommé « Jean Pierre Senghor, je m'engage ! » a déclaré que « depuis plus de dix ans, les populations de la région de Sédhiou globalement, que ce soient les jeunes, les femmes et les personnes âgées, toutes ont demandé à Jean Pierre Senghor de s'engager dans l'arène politique. Nous sommes témoins de tous les actes de développement social et économique qu'il ne cesse de poser dans la région de Sédhiou ».

Et de rajouter : « ces actions sont entre autres l'emploi et la formation des jeunes notamment la formation des conducteurs de moto taxis Jakarta, le soutien scolaire apporté aux jeunes filles comme garçons dans la promotion de l'excellence et des disciplines scientifiques, l'appui à la santé avec des camps de consultations médicales et de don de médicaments.

Jean Pierre a même fait des actions de soutien aux communautés à la place de l'Etat. C'est pour toutes ces raisons-là que nous lui demandons à présent de faire solennellement sa déclaration d'engagement ». Ils estiment que sans lui, le manque à gagner est manifeste : « aujourd'hui, on ne peut pas imager qu'un schéma politique se dessine à Sédhiou sans Jean Pierre Senghor » dit Souleymane Sakho.

Et Khady Diatta, une autre membre de ce comité d'initiative de poursuivre : « il a suffisamment mouillé le maillot aux côtés du président Macky Sall entrainant de gros score lors des dernières élections. Aujourd'hui, tous les trois départements à savoir Sédhiou, Goudomp et Bounkiling sont représentés à ce point de presse et nous sommes tous de l'Alliance pour la République ».

Peu importe, disent ils si c'est la mairie ou le conseil départemental qui l'intéresse. L'essentiel, c'est de s'engager, ont déclaré les camarades de Jean Pierre Senghor au nom du comité d'initiative. Pour l'- heure, l'intéressé n'a pas encore affiché ses ambitions, mais certaines sources dans son entourage immédiat lui prêtent les intentions de s'y engager enfin.