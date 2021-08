Afrique: Le Forum international du pétrole analyse la position de l'Angola

Luanda — Le positionnement de l'Angola dans un scénario énergétique en constante évolution et la vision du pays sur la transition énergétique seront les notes dominantes de la Conférence internationale sur le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables, qui se tiendra du 27 au 29 octobre à Luanda.

L'information a été divulguée lundi à l'Angop par le président de la Commission exécutive de la PetroAngola, Patrício Wanderley Quingongo, soulignant que lors de l'événement, les principales opportunités, innovations et synergies qui pourraient apporter le développement et le progrès dans le secteur de l'énergie seront présentées.

Désigné LOG-2021, le forum se concentrera sur les principaux projets des segments "Upstream" (identification et exploration de puits), "Midstream" (production et raffinage), "Downstream" (logistique et transport) et Energies Alternatives, avec pour objectif promouvoir la connaissance collective et faciliter le développement de l'industrie angolaise du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables.

"Le forum est une initiative de la société angolaise Petroangola et permettra d'explorer les disponibilités et les facilités d'investissement, avec la présence d'entreprises angolaises, brésiliennes, britanniques et américaines déjà confirmées", a informé l'interlocuteur, ajoutant qu'il comptera sur plus de mille participants.

En général, a-t-il expliqué, la conférence réunira, au Centre de Conventions de Talatona, essentiellement des acteurs des secteurs pétrolier et énergétique, pour aider à créer des stratégies pour l'avancement du secteur de l'énergie, permettant l'échange d'idées et d'opinions, les opportunités d'affaires, ainsi que des partenariats technico-technologiques nationaux et internationaux.

Selon Patrício Wanderley Quingongo (spécialiste du pétrole), l'événement comprendra plus de 100 expositions, 50 conférenciers, 25 présentations techniques, mettant en évidence la participation de personnalités et de professionnels de l'industrie pétrolière et des énergies renouvelables en Angola, ainsi que certaines individualités internationales.

"Nous invitons toutes les sociétés d'exploitation, prestataires de services, entrepreneurs et professionnels des secteurs du pétrole et de l'énergie à participer à cette plate-forme d'affaires et de réseautage unique dans l'industrie pétrolière nationale", a déclaré le spécialiste du pétrole.