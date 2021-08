Angola: La FAO réaffirme son soutien au développement de l'agriculture au pays

Huambo (Angola) — Le représentant de la FAO Anastácio Roque, a réaffirmé vendredi, à Huambo, son engagement à continuer à soutenir le gouvernement angolais, dans la définition de politiques pour le développement de l'agriculture.

La déclaration a été faite lors de l'atelier régional sur les « Systèmes alimentaires et consultations publiques de la stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (ENSAN II) - Angola 2030 ».

Anastácio Roque a dit que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) félicite le gouvernement angolais pour les objectifs définis, qui reflètent les droits de l'homme et la garantie d'une alimentation territoriale nationale ou locale, à tous les niveaux.

Il a ajouté que la FAO renforce son soutien continu à la création d'opportunités durables en Angola, en tenant compte de son potentiel en termes de développement agricole et d'employabilité des personnes.

Devant un auditoire composé, entre autres, de la gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika, et du secrétaire d'État aux ressources forestières, André de Jesus Moda, le représentant de la FAO a indiqué que les politiques des systèmes alimentaires doivent répondre à la nécessité de réduire la pauvreté, la malnutrition et l'amélioration de la santé.

Cette approche, a-t-il souligné, devrait être basée sur les maladies liées à l'alimentation, à la conservation, à la biodiversité et à la restauration des écosystèmes, face aux crises climatiques et renforçant l'énergie dans les zones urbaines et rurales.

Prévu pour se terminer lundi, l'événement, auquel participent des représentants de Benguela, Bié, Cuanza Sul et Huambo, est promu par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et la FAO, dans le but de discuter et de recueillir des opinions sur les moyens d'éradiquer la faim et de promouvoir la résilience alimentaire en Angola.

Sous la devise « La contribution de l'élevage aux systèmes alimentaires », il analyse, entre autres, la trajectoire de la région vers des systèmes alimentaires durables jusqu'en 2030 et, en même temps, identifie les intentions et les engagements des différentes parties prenantes.