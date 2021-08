Afrique Australe: Mozambique - Le PR Nyusi envisage "un défi complexe" pour maintenir les zones reconquises

Pemba — Le président mozambicain Filipe Nyusi a considéré lundi comme un "défi complexe" le maintien et la consolidation des positions récupérées des groupes armés opérant dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays, se montrant "satisfait" des avancées sur le front des combats. .

« Le défi du maintien et de la consolidation de l'arrière-garde s'est avéré plus complexe, d'où le besoin de plus d'attention et de rigueur », a déclaré Nyusi.

Le chef de l'Etat mozambicain s'exprimait lors du lancement officiel de la Force en état d'alerte de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dans la ville de Pemba, capitale de Cabo Delgado.

Filie Nyusi a signalé ce lundi la reconquête de la ville portuaire de Mocímboa da Praia et de plusieurs "positions avancées" de groupes armés opérant dans le nord du Mozambique, réitérant son engagement à éliminer "le terrorisme et l'extrémisme violent".

"Le contrôle de la ville principale de Mocímboa da Praia et le retour progressif de la circulation entre Palma et Mocímboa da Praia est le produit de la bravoure et du dévouement de la force conjointe, en vue de rétablir rapidement la stabilité dans la région", a indiqué le Président mozambicain.

La Force en état d'alerte de la SADC, en coopération avec les FDS mozambicaines et le contingent militaire du Rwanda, doit empêcher le retour des groupes armés dans les zones d'où ils ont été expulsés, a-t-il ajouté.

"Ces derniers jours, nous avons reçu avec plaisir la nouvelle de la progression réussie de nos forces qui combattent avec nos frères du Rwanda", a déclaré le chef de l'Etat mozambicain.

Le bureau de la présidence de la République du Mozambique a indiqué dimanche, dans un communiqué, que le contingent militaire de la SADC se compose des forces de défense et de sécurité d'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Angola, du Lesotho et de la Tanzanie, dans les spécialités terrestres, navales , forces aériennes , information, logistique, entre autres.

Le nombre de soldats que l'organisation a envoyés au Mozambique n'est pas connu du public, mais des experts de la SADC, qui se trouvaient à Cabo Delgado, avaient déjà indiqué en avril que la mission devrait comprendre environ trois mille soldats.