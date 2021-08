Angola: La crise qui frappe le pays

Luanda — Un peu plus d'un an et demi avant les prochaines élections générales, l'Angola continue de faire face à un scénario économique, financier et social difficile, qui a débuté fin 2014 et s'est aggravé en 2020, en raison de la pandémie du Covid 19.

Au cours des 17 derniers mois, il est devenu courant d'entendre, fondamentalement de la part des forces politiques de l'opposition, que le pays est « à la dérive », sans toutefois évaluer objectivement le contexte économique mondial, afin d'évaluer son efficacité ou son inefficacité de gouvernance.

Par ailleurs, il est vrai qu'il est indéniable que le pays traverse une de ses pires étapes depuis la fin de la guerre, marquée par près de sept années de récession, scénario qui nécessite un endettement quasi systématique de l'Etat, afin de maintenir des comptes publics équilibrés.

Cependant, il est utopique de dire que cette réalité peut être surmontée avec une simple "baguette magique", sans que le Monde lui-même ne se remette d'abord du coup dur de la pandémie.

En effet, il suffit de regarder la façon dont les grandes économies mondiales se sont rétractées au cours des 17 derniers mois, pour se rendre compte que la situation sociale et économique actuelle résulte avant tout d'externalités conjoncturelles, qui ont secoué les gouvernements avec une grande réputation jusque-là.

À cet égard, il est important de mentionner d'abord la crise pétrolière de 2014, qui a eu un impact sévère sur les programmes du Gouvernement et réduit les recettes publiques, laissant l'État presque en faillite, avant même le début des fonctions de l'Exécutif actuel, en 2017.

À l'époque, l'Angola touchait presque au « fond », après une tendance de croissance économique amorcée en 2008, permettant la concrétisation d'importants projets structurants et la relance du pays sur la scène internationale.

Il faut donc remonter le temps pour comprendre le cadre politique et économique hérité par le gouvernement en place, auquel il entend assigner le poids de la situation actuelle, mettant entièrement de côté une situation qui vient du passé récent.

Coffres vides

Ceux qui ont suivi de près les performances de l'économie nationale entre fin 2014 et mi-2017 ont pu facilement voir que le nouveau consulat du gouvernement serait assez pénible, sans parler de quelques réalisations, compte tenu des vulnérabilités existantes.

Avec le prix du baril de pétrole bien en dessous du niveau souhaité, l'Angola a dû "se réinventer" pour contrer le manque de liquidités et la réduction drastique des revenus pétroliers, sa principale monnaie d'échange, en apportant des corrections systématiques à son programme économique.

En 2016, par exemple, le Gouvernement a dû passer à deux évolutions consécutives du principal instrument de planification financière du pays, en procédant à une révision à la baisse de l'OGE, privilégiant l'augmentation des dépenses en capital, de 5,7% à 7,7% du PIB.

Le Budget Général de l'Etat 2016 (OGE, sigle en portugais), année où la crise a été assez sévère, comme en 2015 et après 2017, a été préparé sur la base d'une projection macroéconomique avec un taux de croissance de 1,1%, inférieur à 3,3% du budget initial.

Le budget révisé pour cette année indiquait un taux d'inflation de 38,5%, par rapport au budget initial, un déficit dans la perspective d'engagement de 5,9%, contre 5,5 dans la prévision initiale.

C'est dans ce scénario d'incertitude, qui a conditionné la mise en œuvre d'importants programmes gouvernementaux, que João Lourenço est arrivé au pouvoir, conscient des enjeux et de la nécessité de redonner rapidement confiance et espoir aux électeurs.

Mais, contrairement à ce qui avait été prédit, son consulat a commencé "turbulent", sans ressources suffisantes pour diversifier l'économie, ni le minimum pour maintenir le pays sur les "rails".

Dans une interview accordée au Jornal Expresso, en 2018, le Président affirmait que l'Etat avait des caisses vides et qu'il y avait "une tentative de retrait des maigres ressources d'environ 1,5 milliard de dollars, à déposer sur un compte à l'étranger d'une société de façade".

Selon le chef de l'Etat angolais, ce n'est qu'avec la collaboration des autorités britanniques que cette intention a été avortée, après avoir déjà laissé, illégalement, "500 millions de dollars".

Lutte contre la corruption

Pour contrer le problème et affirmer son programme de gouvernement, dans un contexte économique très difficile, João Lourenço a utilisé l'un des principaux expédients contenus dans le plan de gouvernance du MPLA soutenu par l'électeur : la lutte contre la corruption.

A cet égard, il a déclaré qu'il n'appartenait pas aux hommes politiques de résoudre les cas de corruption impliquant des cadres publics et des hauts fonctionnaires des Forces armées angolaises, mais dans des cas particuliers, il appartenait aux organes d'enquête, au ministère public et aux tribunaux.

Sans avoir reçu « un vrai passage de dossiers, avec les grands dossiers du pays », comme il l'a déclaré au Jornal Expresso, João Lourenço a dû poursuivre ces expédients, jusqu'à ce qu'il donne forme à la Proposition de loi sur le rapatriement volontaire des capitaux.

C'est avec cet instrument, approuvé par le Parlement, que le processus de confiscation des avoirs à l'intérieur et à l'extérieur du pays des personnes qui s'opposaient au rapatriement librement consenti, ayant déclaré qu'il était difficile d'avoir une idée de la valeur exacte ou approximative de ce montant.

Pour cela, a-t-il dit, l'Angola devrait conclure des accords juridiques avec d'autres États, comme cela s'est produit avec le Portugal, pour découvrir les cachettes de l'argent, un processus qui, malgré les résultats visibles, est encore bien loin des attentes.

En substance, le mandat de João Lourenço a été marqué par des défis extrêmement difficiles. Outre la crise du marché pétrolier, qui se stabilise progressivement, le pays est confronté aux difficultés imposées par le Covid-19, aujourd'hui la principale "pierre dans les chaussures" du Gouvernement.

Depuis 2018, João Lourenço a mené des réformes importantes et profondes dans pratiquement tous les domaines, fondamentalement l'administration économique et publique, en vue, en priorité, d'améliorer l'environnement des affaires.

Au cours des trois dernières années, les autorités ont déployé des efforts considérables pour décourager le blanchiment d'argent, améliorer la gestion des affaires publiques et mettre fin aux groupes monopolistiques qui entravaient la libre concurrence et « sapaient » les affaires.

Avec la lutte contre la corruption, depuis 2017, un environnement plus favorable aux investissements étrangers et à l'administration de la justice a émergé.

Qu'il suffise de noter que, jusqu'en août 2019, le parquet général a enregistré 150 procédures d'enquête et 80 en instruction préparatoire liées à la corruption et à la mauvaise gestion des deniers publics, ce qui mérite d'être signalé, même s'il apparaît à beaucoup comme un « jeu de charme".

Recouvrement d'avoirs

Toujours dans le cadre de cette action de la justice, le parquet général a récupéré d'importants avoirs créés avec des fonds publics, jusqu'alors gérés par des agents privés.

En 2019, l'organe avait récupéré 286,4 millions de dollars détenus par CIF - Angola (China International Fund), en tant qu'entité gestionnaire du projet de construction du nouvel aéroport international de Luanda.

La valeur, issue d'un processus d'enquête initié par la Direction nationale de prévention et de lutte contre la corruption, est déjà en possession de l'État angolais.

Le Service national de recouvrement des avoirs a également ordonné la saisie de trois unités textiles importantes : les usines de textile Mahinajethu-Satec, situées à Dondo, province de Cuanza Norte, Alassola-África Têxtil, à Benguela, et Nova Textang II, à Luanda.

Selon le PGR, certaines de ces usines étaient "en voie de privatisation irrégulière", tandis que d'autres étaient financées et soutenues par une garantie souveraine de l'Etat, sans pour autant avoir fait l'objet d'un remboursement volontaire de ces fonds publics.

Outre les usines textiles répertoriées, la Cimenterie de Cuanza Sul a été saisie, une entreprise manufacturière à laquelle l'État angolais, via la compagnie pétrolière Sonangol, a prêté 820 513 293,40 dollars, sans qu'aucun remboursement n'ait été effectué.

Un autre problème médiatique concernait Geni SA, avec qui l'État angolais, à travers la compagnie pétrolière Sonangol, avait signé un accord de prêt, d'un montant en kwanzas équivalent à 353 280 000,00 USD, pour la prise de participations dans la Banque Económico.

Ces actifs et d'autres seront mis à la disposition des entreprises privées, dans le cadre de ProPriv, un programme stratégique qui prévoit de privatiser 195 entreprises publiques d'ici 2022, dont 32 sont classées comme sociétés nationales de référence, dans les secteurs des ressources minières et du pétrole, des télécommunications et des technologies, Transport, Finance, Hôtellerie et Tourisme, Agriculture et Industrie.