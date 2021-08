Congo-Kinshasa: Les fidèles catholiques condamnent l'attaque de la résidence du Cardinal Fridolin Ambongo

Le dimanche 1er août, un groupe de personnes non autrement identifié s'est présenté à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence du Cardinal Fridolin Ambongo, scandant des chants et propos désobligeants et commettant des actes de dégradation.

Quelques membres de l'église catholique désapprouvent fermement ces actes, ainsi que leurs conséquences, et invitent tous les fidèles catholiques à rester extrêmement vigilants.

Au Kasaï, 11 églises catholiques et un projet piloté par des religieux catholiques ont fait l'objet d'actes délibérés de profanation, des actes ignobles et particulièrement révoltants. «Je condamne de la manière la plus sévère les attaques contre Tata Cardinal Ambongo par des inciviques ainsi que la profanation des églises du diocèse de Mbuji-Mayi. Ces actes inacceptables sont l'œuvre d'une catégorie de personnes en perdition qui doivent très vite se ressaisir», a expliqué Moïse Lubanzu, Assistant à l'UPN.

«Nous condamnons fermement ces actes contre les édifices de l'Eglise catholique à Mbuji-Mayi et à Kinshasa même si nous contestons la position des dirigeants catholiques à commencer par le Cardinal Ambongo», a ajouté Delphin Ilunga, étudiant de l'UPN en faisant savoir que personne ne peut profiter de la situation politique actuelle, de la position des responsables de l'Eglise catholique pour s'en prendre à leurs édifices».

Il convient de préciser que certains lieux de cultes ont subi une profanation progressive et systématique, dont les auteurs ont emporté des tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'autel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie.