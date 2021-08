Congo-Kinshasa: Technologie industrielle - Thérèse Kirongozi sollicite le soutien du gouvernement pour plus des Robots roulages

Thérèse Kirongozi, inventeur du robot qui régule la circulation routière en République Démocratique du Congo et Directrice de l'association "Women's Technologies", sollicite l'appui du gouvernement pour la commercialisation à l'extérieur du pays de ses inventions et en même temps déplore le manque de soutien de l'Etat dans la réussite des projets à caractère technologique. Elle l'a dit lors d'une table ronde de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), le week-end dernier à Kinshasa.

Ingénieure en électronique industrielle et inventeur du robot roulage, Thérèse Kirongozi dirige une équipe qui a développé son innovation ainsi que d'autres innovations technologiques. En 2019, cette femme entrepreneure de 47 ans a présenté trois inventions dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et de l'éducation au ministère de la recherche scientifique et innovation technologique, en sollicitant l'aide du gouvernement central pour la multiplication de ces machines.

Mais, depuis lors, elle n'a reçu aucune réponse favorable pour mieux évoluer avec ses inventions. Raison pour laquelle, elle regrette le manque d'implication du gouvernement congolais dans le secteur des recherches et dans les autres projets qui ont pour objectif de rendre la RDC plus créatrice et pour la placer parmi les pays en haute technologie de l'Afrique.

« Mon pays ne m'aide pas. J'ai inventé le Robot roulage, mais je n'arrive pas à le commercialiser», a-t-elle déclaré.

Signalons par ailleurs que Thérèse Kirongozi a, hormis l'invention de robot roulage, créé plusieurs autres machines comme la machine de purification d'eau "Izabo", pour lutter contre les maladies hydriques en Afrique et tant d'autres. Elle est considérée comme une richesse que la RDC peut exploiter pour le développement technologique dans plusieurs domaines de la vie humaine.