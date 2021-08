Congo-Kinshasa: Evaluation de l'état de siège - Assemblée nationale - Le ministre de la Défense auditionnée !

Lors de l'examen à la plénière du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du pays, la plupart d'élus du peuple préconisaient son évaluation avant tout, trois mois après que le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, ait décrété l'état d'urgence au Nord-Kivu et en Ituri.

De ce fait, vendredi 6 août 2021, la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement a entamé les travaux approfondis d'évaluation de l'état de siège. Au premier jour des travaux, la commission a procédé aux auditions du Ministre de la Défense et du chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

A cet effet, Bertin Mubonzi, Président de la Commission Défense et Sécurité a livré ce qu'a été cette audition à la presse. «Ce qu'il faut retenir est que, selon le calendrier du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons démarré aujourd'hui une série d'auditions des membres du gouvernement, entre autres, le ministre de la Défense. Bien évidemment le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et la ministre d'Etat, ministre de la Justice. Aujourd'hui, nous avons reçu le ministre de la Défense qui était accompagné du chef d'Etat-major général et de quelques généraux ayant un rôle dans les opérations menées dans le cadre de l'état de siège», a-t-il fait savoir.

Le numéro un de la Commission parlementaire Défense et sécurité a signifié également que les travaux se sont déroulés dans un climat de sérénité. «On a échangé sur plusieurs sujets et il va revenir dans quarante-huit heures pour répondre à certaines préoccupations des honorables députés et nous reviendrons ici le lundi pour recevoir le ministre de la Justice et poursuivre avec les différentes auditions», a-t-il précisé. Par ailleurs, le Député Saint Nicolas Iracan, membre de la Commission et élu de l'Ituri a exprimé sa satisfaction d'avoir auditionné les membres du gouvernement et écouté l'armée.

«Nous avons des informations suffisantes pour pouvoir évaluer maintenant, car nous connaissons les vrais problèmes qui se posent sur le terrain. Le travail va continuer. Nous sommes en attente de leurs réponses, ce qui nous permettra de prendre une position commune avec le Nord-Kivu, c'est-à-dire, pour les deux provinces, l'Ituri et le Nord-Kivu, dès que nous aurons la réponse du gouvernement et celle de l'Etat-major général de l'armée», a dit par ailleurs le député Gratien Iracan.

A ce stade, a-t-il enchaîné, il n'y a pas de revendication notamment, des élus ressortissants de deux provinces concernés par l'état de siège. Lesquels ont obligé la représentation nationale à pouvoir évaluer l'état de siège.

La commission a, après l'audition, accordé 48 heures au Ministre de la défense pour revenir répondre aux préoccupations de la Commission. Le ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Gilbert Kabanda était accompagné de la ministre des Relations avec le Parlement, ainsi que du chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Mbala.