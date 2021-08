Gabon: Éliminatoires Mondial 2022 - Le pays entre en lice sur ses bases

La course à la qualification pour la Coupe du monde débutera pour les Panthères du Gabon le 7 septembre prochain. Pour ce premier match, ils croiseront les Pharaons d'Égypte au stade de Franceville.

Toutes les équipes sont dans les starting-blocks pour rallier le Qatar en 2022. Pour le Gabon, la course à la qualification démarre avec la réception de l'Égypte le 7 septembre du côté de Franceville. Autant dire que les choses sérieuses commencent d'entrée de jeu.

Pour entrevoir une place pour le mondial, les rencontres se jouant à domicile doivent se solder par des victoires et rien d'autre. Et la bande à Pierre Émerick Aubameyang en est capable. Et du soutien populaire également. Comme un seul homme, les inconditionnels des panthères devront comme toujours galvaniser l'équipe nationale pour nous enchanter avec de belles prestations.

La tâche est certes difficile, mais pas insurmontable. Les joueurs ayant conscience de l'enjeu donneront le maximum. Car une première participation à une phase finale de coupe est possible. Pour cela, chaque match se jouera comme une finale où il faudra tout donner. Le premier obstacle se dressera à Franceville et les panthères seront prêtes pour relever et surmonter ce défi.