Gabon: Qui aura le prix de l'arrondissement le plus propre de Libreville

Après la visite des 6 arrondissements de la capitale, la mairesse de Libreville, Christine Mba Ndutume, a mis en place un prix, celui de l'arrondissement le plus propre de Libreville, prix dénommé « Rose Christiane Ossouka ». En hommage à la première mairesse de la capitale gabonaise.

Suite à la visite de la capitale dont elle a la charge, la mairesse de Libreville sort de là avec un constat amer, « la vile est sale », s'indigne-t-elle. C'est donc dans le souci de rendre la ville plus propre et par ricochet de booster, non seulement les agents des différentes mairies, mais aussi les populations, que Christine Mba Ndutume a lancé le prix de l'arrondissement le plus propre de Libreville.

Dans la capitale, on ne circule plus sans voir des ordures ici et là, sans voir des eaux usées qui longent la chausser et met à mal l'image de la capitale. Le défi est donc bien présent. Les sociétés chargées de rendre la capitale propre doivent donc être boostées davantage pour les différents maires des communes, afin de redorer l'image de leurs communes.

Le chalenge est ainsi lancé, l'obtention du prix se fera sur la base de l'évaluation des actions (curage des caniveaux, revêtement des murs, tris des déchets... ) groupées et individuelles visant à rendre ladite commune plus propre a expliqué la mairesse de la capitale.

C'est donc là l'affaire de tout le monde. Comme quoi, « un seul doigt ne peut laver tout le visage ». Qui des 6 arrondissements de la capitale sera le plus propre et recevra le prix « Rose Christiane Ossouka » ?