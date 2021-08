Gabon: Réseau Femme Lève-Toi - La caravane a tenu ses fruits

Le Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT) a bouclé sa caravane pour le renforcement du leadership et l'engagement à travers cinq provinces du Gabon.

La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi 07 août dernier à Libreville en présence de Prisca Nlend Koho, Ministre gabonaise en charge des Affaires Sociales et des Droits de la Femme, de Jean Delors Biyoghe Ntoughou Représentant Mme la Coordinatrice des Nations-Unies au Gabon, de Marie Françoise Dikoumba, Gouverneure de l'Estuaire et bien d'autres personnalités, à la satisfaction de Nathalie Zemo épouse Afoua, Présidente de ReFLeT.

Tout est bien qui finit bien. La caravane pour le renforcement du leadership et l'engament politique des femmes initiée par le Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT), présidé par Nathalie Zemo épouse Afoua, s'est achevée en apothéose ."Du chemin, nous en avons fait. En parcourant les paysages si variés de notre beau pays, au contact de nos soeurs de tous âges et aux profils diversifiés. Un des voyages des plus enrichissants pour les caravanières et caravaniers que nous sommes honorés d'évoquer pour vous aujourd'hui".

Prisca Nlend Koho, Ministre gabonaise en charge des Affaires Sociales et des Droits de la Femme, marraine de cette caravane a dit du Bien de cette initiative,ô combien louable ! "Je suis fière de me retrouver au milieu des femmes vaillantes" lâche t-elle, toute émue. Elle a exhorté les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat tout en marquant son attachement aux valeurs que partage le Réseau Femme Lève-Toi, celle de l'engagement politique des femmes, leur autonomisation ,la promotion des activités génératrices de revenus. Elle a aussi salué les femmes qui se sont fait distinguer au cours des enseignements .

Représentant Mme la Coordinatrice des Nations-Unies au Gabon, Jean Delors Biyoghe Ntoughou a lui aussi salué l'initiative et l'importance de ce projet. En parlant l'engagement des femmes en politique, il n'a pas manqué de rappeler les vertus de la démocratie, encourager les femmes à la promouvoir.

La Présidente du Réseau Femme Lève-Toi a fait savoir que les différentes rencontres s'inscrivent dans l'optique d'amener les femmes à prendre conscience de leur impact et de leur capacité d'influence sur la société. "C'est tout le sens du Leadership dont il a été question dans ce projet. Avoir confiance en soi pour être capable de porter les initiatives sociales économiques ou politiques porteuses pour la société gabonaise". Aussi, précise t-elle a des fins utiles que "Le Réseau Femme Lève-Toi ReFLeT est une association à but non lucratif et à caractère apolitique qui s'est donné la mission de promouvoir le leadership et l'autonomisation des femmes pour favoriser la prise de responsabilité des femmes dans tous les secteurs de la vie sociale, politique et économique au Gabon".

Ces hommes et femmes du Réseau ont parcouru cinq provinces sur neuf que compte la Gabon en prêchant "l'autonomisation intellectuelle et économique des femmes, -la promotion d'une citoyenneté active -les alternances démocratiques pacifiques en Afrique -l'assistance aux victimes de violation des droits civiques économiques et politiques".

La Décennie de la femme gabonaise semble avoir encore de beaux jours devant elle, si seulement si, la femme ne soit pas une louve pour la femme elle-même afin d'améliorer la représentativité des femmes aux postes de responsabilité, celle-ci reste faible (moins de 30% au parlement et à la tête des entreprises du secteur formel) indique Nathalie Zemo, épouse Afoua. Elle qui, à travers ce constat fait prendre conscience que sans une évolution des mentalités et sans leadership affirmé des femmes, les mesures gouvernementales visant à favoriser l'égalité des sexes ne pouvaient à elles seules garantir, la représentativité des femmes dans les fonctions nominatives ou électorales.