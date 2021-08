Congo-Brazzaville: Economie numérique - 12 actions retenues pour accélérer la transformation

Dans une déclaration finale, les ministres du numérique mondiaux ont identifié 12 actions pour accélérer la transformation numérique. Ce texte intervient dans le cadre du sommet du G20 sur l'économie numérique qui s'est tenu le 5 août à Trieste(Italie ), en format hybride présentiel et virtuel, avec pour thème : « Economie et gouvernance numérique ».

Les ministres du numérique de la planète ont signé une déclaration commune à l'issue du sommet du G20 sur l'économie numérique dans laquelle ils identifient 12 actions pour accélérer le changement numérique à l'échelle mondiale. Il s'agit, entre autres, de l'évolution de la production pour une croissance durable, la connectivité et l' inclusion sociale, les outils numériques pour le service public, l'innovation pour les villes intelligentes, l'identité numérique et la régulation agile.

1-Transformation numérique de la production pour une croissance durable

Les ministres du numérique s'engagent à promouvoir une économie qui se veut résiliente, forte, durable et inclusive dans les trois dimensions « personnes, planète et prospérité ».

2-Tirer parti d'une intelligence artificielle digne de confiance pour l'inclusion des PME et la promotion des startups

Ils mettent en avant la nécessité du renforcement des capacités de l'intelligence artificielle des Petites et moyennes entreprises (Pme), leur capacité d'utilisation et de gestion des données, d'accès au financement et de partage d'opportunités.

3- Mesure, pratique et impact de l'économie numérique

La feuille de route 2020 peut contribuer à garantir que la mesure de l'économie numérique reste une priorité dans les pays du G20 et dans les organisations internationales, et que des ressources adéquates soient consacrées à sa mise en œuvre.

4- Sensibilisation et protection des consommateurs dans l'économie numérique mondiale

Les participants s'engagent à sensibiliser, éduquer et soutenir les consommateurs notamment par le biais de programmes d'alphabétisation numérique.

5- Protection de l'enfance et autonomisation dans l'environnement numérique

Inclure la protection et l'autonomisation des enfants dans l'environnement numérique font partie des priorités du G20 sur l'économie numérique.

6- Encourager l'innovation pour les villes et les collectivités intelligentes

A travers cette action, les participants saluent le rapport de la présidence italienne sur les pratiques du G20 en matière de marchés publics innovants en tant qu'outil pour accroître et partager les connaissances.

7- Connectivité et inclusion sociale

Les ministres encouragent la promotion de l'accès universel à la connectivité pour tous d'ici 2025. Ils croient à une collaboration et un échange des pratiques.

8- Flux de données libre avec confiance et flux de données transfrontaliers

Les participants reconnaissent les travaux de l'OCDE sur la cartographie des points communs dans les approches réglementaires des transferts de données transfrontaliers.

9- Outils numériques pour les services publics

Sur la base des principes de gouvernement numérique du G20/2018, les ministres s'engagent à poursuivre et assurer la qualité, la diffusion et l'accessibilité des services publics numériques, et à favoriser l'amélioration des compétences des fonctionnaires.

10- Identité numérique

Cette action insiste sur l'importance de solutions d'identité numérique facilement utilisables, fiables, sécurisées et portables comme un moyen de garantir un accès sécurisé aux services numériques aux citoyens et aux entreprises, en protégeant leur vie privée.

11- Régulation agile

Les participants reconnaissent le rôle de la réglementation dans la promotion de l'innovation et la croissance économique, ainsi que dans le contrôle et la prévention des éventuels impacts négatifs du progrès technologique sur la société et sur la planète.

12- Transformation de la task force en groupe de travail permanent

Les participants s'engagent à poursuivre la mise en œuvre en faveur de la numérisation pour une reprise résiliente, forte, durable et inclusive, tout en s'attaquant aux inégalités.

Le sommet de Trieste s'inscrit en ligne droite du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra les 30 et 31 octobre 2021 à Rome, en Italie.