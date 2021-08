Congo-Brazzaville: Éducation - Des enseignants formés à l'usage des outils numériques

Plus d'une soixantaine d'enseignants du secondaire renforcent leurs capacités en informatique et internet. L'initiative de l'association Pratic, débutée le 7 août à Brazzaville, vise à réduire la fracture numérique en milieu scolaire et favoriser des cours à distance, dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19.

L'activité s'inscrit dans le cadre du programme Connexion Congo de Pratic (Promotion, réflexion et analyse sur les technologies de l'information et de la communication), qui vise à renforcer les capacités numériques des enseignants, les aider à obtenir une certification de compétence digitale. Cette phase pilote du programme a concerné des enseignants du Lycée A. A. Neto et du Lycée commercial « 5 février ».

La formation sera dispensée par les experts de Pratic en milieu scolaire et préscolaire, à travers l'initiation aux outils numériques. Selon le président de l'association Patric, Luc Missidimbazi, l'objectif est de former des enseignants aptes à dispenser des cours à distance et du personnel non enseignant capable à utiliser tous les outils informatiques et internet que l'État a mis à leur disposition.

« C'est une phase pilote qui concerne les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et les établissements techniques. Il est prévu deux modules qui vont durer deux mois, en attendant une évaluation à la fin d'année pour préparer un vaste programme sur l'ensemble du territoire national », a indiqué Luc Missidimbazi.

Cette initiative est bien accueillie par le milieu éducatif, qui plaide pour sa pérennisation. L'inspecteur coordonnateur de l'Enseignement technique et professionnel de Brazzaville, Jacques Balende, exhorte les autorités de tutelle à appuyer la formation à l'intérieur du pays et la modernisation du système éducatif national.