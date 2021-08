Ile Maurice: Droits humains - Vers une reconnaissance administrative des Mauriciens transgenres

Maurice n'est pas dans le viseur de l'Union européenne rien qu'en raison de soupçons de participation directe ou indirecte dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Notre pays est aussi critiqué par plusieurs instances dont le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en raison de son refus de reconnaître administrativement le changement de sexe des Mauriciens transgenres. Or, la Young Queer Alliance, qui défend les droits des personnes LGBTQIA+, considère qu'aucune loi mauricienne ne s'oppose à leur reconnaissance administrative. Une lettre-plaidoyer pour cette reconnaissance a été envoyée le 27 juillet à l'Attorney General.

L'administration mauricienne continue à nier à ses citoyens transgenres le droit à un changement d'identité sexuelle/de marqueur du genre (sex/gender marker), les obligeant à rechercher un droit de séjour à l'étranger avec tous les risques que cela comporte tel que celui de ne pas obtenir de renouvellement de leur titre de séjour et d'être renvoyé dans leur pays d'origine (voir en hors texte les tribulations d'une Mauricienne transgenre en Suisse) ou les contraindre à demander un droit d'asile dans un pays étranger pour qu'ils aient le droit de vivre en accord avec eux-mêmes.

La Young Queer Alliance (YQA) qui milite pour les droits des personnes LGBTQIA+ et qui a commandé l'an dernier à l'organisation française Avocats Sans Frontières un rapport légal sur nos compatriotes LGBTQIA+ qui demandent et obtiennent le droit d'asile et le statut de réfugiés dans les pays européens, surtout en France et en Angleterre, a été interpellée par le cas de Kelly Wayne. Cet artiste peintre mauricienne, qui s'est installée dans l'Hexagone, voudrait malgré tout pouvoir venir en vacances dans son île natale mais le renouvellement de son passeport sous sa nouvelle identité de femme lui est refusé par l'Etat civil mauricien.

La YQA a donc épluché les lois mauriciennes pour voir s'il y avait un blocage légal quelque part. Or, rien n'interdit la reconnaissance administrative d'une personne qui a changé de sexe. Vipine Aubeeluck, le président de la YQA a d'ailleurs envoyé une lettre et un Policy Brief sur la reconnaissance administrative des personnes transgenres à l'Attorney General, Maneesh Gobin, le 27 juillet dernier. Courrier copié au secrétaire aux affaires intérieures, Om Kumar Dabidin et à Asha Burrenchobay, Senior Chief Executive au ministère des Affaires étrangères, qui englobe la Human Rights Division.

Dans ce courrier, Vipine Aubeeluck se réfère au cas de Kelly Wayne, soulignant que le refus des autorités mauriciennes de lui accorder une reconnaissance administrative constitue «une violation sévère de ses droits humains et constitutionnels», incluant ses droits à l'intégrité corporelle et mentale, à l'autonomie et à l'autodétermination. Il rappelle que depuis 2015, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les droits humains a recommandé que «le processus de reconnaissance légale de l'identité du genre soit basé sur l'autodétermination du demandeur, que cela ne soit qu'un simple procédé administratif, que ce processus soit accessible et, dans la mesure du possible, gratuit, qu'il ne nécessite pas que les demandeurs se justifient par une documentation médicale ou légale exhaustive». Cette instance demande aussi une reconnaissance des identités non-binaires, soit des identités, qui ne soient ni homme ni femme et l'assurance que les mineurs aussi puissent accéder à la reconnaissance de leur identité du genre.

Le président de la YQA souligne ensuite qu'aucune loi mauricienne n'empêche cette reconnaissance administrative des personnes transgenres. Il cite les General Provisions du Civil Status Act, notamment la section 3 (2) qui dit que le Registrar de l'Etat civil est le responsable de l'enregistrement de toutes les naissances, décès, mariages et de tout autre sujet relevant de l'état civil des Mauriciens, de même que la section 8B(2) qui prévoit que ce Registrar est le dépositaire de la Central Population Database et que de ce fait, il est responsable de la compilation des données personnelles de chaque citoyen né à Maurice. Vipine Aubeeluck souligne aussi que dans la partie VI de cette même législation, consacrée aux amendements des entrées, la section 50 (1) indique que le mot 'amendement' comprend la rectification ou l'annulation d'une entrée, que la section (2) (3) dispose qu'un fonctionnaire ou une partie intéressée peut faire une demande écrite à un magistrat de district par rapport à une entrée préalablement enregistrée et lui demander d'émettre un ordre à l'encontre du Registrar de l'Etat civil pour que ce dernier amende ladite entrée et qu'après réception de la demande, la magistrat va la référer au Ministère Public pour obtenir son accord ou le rejet de la demande. Vipine Aubeeluck cite aussi la section 51 (1) du Civil Status Act ayant trait aux pouvoirs de l'Attorney General, qui énonce que celui-ci peut contester la validité d'une entrée ou demander qu'elle soit amendée.

Tout comme le président de la YQA cite aussi la section 8 (1) du Passport Act ayant trait au fait qu'un représentant du pays à l'étranger peut, après autorisation du ministre de tutelle, exercer tous les pouvoirs et les fonctions d'un fonctionnaire du bureau du Passeport mauricien et par conséquent émettre un nouveau passeport. «Toutes ces clauses fournissent déjà un cadre légal et les outils et procédures administratives pour permettre un changement de nom ou d'identité sexuelle/marqueur du genre pour la reconnaissance administrative des personnes transgenres», insiste encore Vipine Aubeeluck.

La YQA a joint à cette lettre un document de politique générale très fourni et axé sur la reconnaissance administrative des personnes transgenres à Maurice, qui traite de plusieurs questions informatives.

Il semblerait que le gouvernement fasse un pas dans la bonne direction et soit ouvert aux discussions futures sur le sujet car la section 1(B) du Finance Bill, qui a été voté mardi soir, prévoit que lorsque le sexe d'un nouveau-né ou d'un bébé mort-né ne peut être déterminé en raison de malformations congénitales, le fonctionnaire de l'Etat civil doit enregistrer son sexe comme «indéterminé.» Lors de son intervention sur la série d'amendements proposés sous ce projet de loi, le député du parti Travailliste, le Dr Farhad Aumeer, a abordé cette question précise au Parlement, estimant que le gouvernement aurait pu aller plus loin en enlevant le sexe comme un moyen d'identification, d'autant plus que certaines personnes ne se reconnaissent pas dans celui qui leur a été attribué à la naissance. Il encourage d'ailleurs le gouvernement à autoriser l'amendement de la désignation du sexe si tel est le cas.

Quoi qu'il en soit, la balle est désormais dans le camp de l'Attorney General.

Vivre pendant sept ans sur le fil du rasoir

Une Mauricienne transgenre, âgée aujourd'hui de 35 ans, a vécu à Maurice jusqu'à ses 27 ans. Ayant quitté l'île pour la Suisse avec un passeport émis sous son identité du genre assigné à sa naissance, soit celle d'un homme, elle a rencontré un homme dont elle s'est éprise et a conclu un partenariat avec lui. Partenariat enregistré en 2014. Elle a obtenu une autorisation de séjour délivré par le canton de Vaud. Elle a alors entamé toutes les étapes menant à sa transition totale. Son changement de sexe de masculin à féminin a été enregistré par la direction de l'Etat civil du canton de Vaud en 2016. Le couple a cependant divorcé en 2017. Le Service de la population de Lausanne (SPOP) était disposé à laisser la Mauricienne poursuivre son séjour en Suisse en dépit de sa séparation, «considérant que sa réintégration sociale dans son pays semblait fortement compromise» et a transmis le dossier au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

La SEM a ensuite demandé à l'ambassade suisse en Afrique du Sud sur la situation d'initier une enquête sur la situation des personnes LGBTQIA+ à Maurice. A la lumière de cette enquête, elle a toutefois rejeté la demande de la SPOP, s'attachant au fait que le traitement hormonal est disponible dans le secteur public à Maurice. Sauf que l'endocrinologue mauricien, qui a été contacté par l'ambassade suisse, a bien expliqué que souvent, les médicaments concernés sont en rupture de stock et les personnes transgenres doivent régulièrement en importer à leurs frais.

La Mauricienne a fait appel à cette décision de la SEM auprès du Tribunal administratif fédéral. Trois juges, Antoniazza-Hafner, Trommer et Chatton, statuant en appel, ont alors découvert que le changement de sexe n'était pas reconnu par les autorités mauriciennes. En sus de l'argumentaire de la Mauricienne., ils ont aussi consulté le rapport périodique sur l'application de la Charte africaine des droits humains et des peuples, le rapport commandé par la YQA à Avocats Sans Frontières sur les demandes d'asiles de Mauriciens LGBTQIA+, de même que la presse locale, en l'occurrence Le Défi et L'express, qui ont à tour de rôle dénoncé les travers liés à la non reconnaissance administrative de l'identité sexuelle/marqueur du genre et les persécutions dont sont victimes les personnes de la communauté LGBTQIA+ à Maurice. Citant des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et le rapport d'Avocats Sans Frontières, les juges ont souligné que l'impossibilité de changer de sexe à Maurice, que ce soit d'un point de vue médical ou administratif, est une «très grave violation des droits de l'homme», sans compter qu'il s'agit également «d'une violation du droit d'accès à la santé.»

Au final en avril dernier, les juges d'appel ont renversé la décision de la SEM et approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de la Mauricienne. On peut dire que jusqu'à ce jugement, la Mauricienne a vécu sept ans sur le fil du rasoir.

Sandy Christ Bhaganooa, avocat mauricien exerçant aux barreaux mauricien et parisien, membre de l'association internationale Avocats sans Frontières et coauteur du rapport sur les personnes LGBTQIA+ de nationalité mauricienne demandeuses d'asile dans les pays européens, est satisfait et inquiet en même temps de la décision rendue par le Tribunal administratif fédéral. Mais il souligne que cette demande de prolongation de séjour par voie d'exception n'est pas définitive et que la Mauricienne peut se voir à nouveau refuser le droit de séjour en Suisse.

Il fait aussi ressortir que Maurice a signé de nombreuses conventions relatives aux droits de l'homme et que les lois mauriciennes protègent contre la discrimination, notamment sur la base du sexe d'une personne, à commencer par la Constitution pour finir par l'Equal Opportunities Act. «Les lois existent mais c'est leur application ou plutôt leur non-application, pour des raisons encore obscures, qui fait défaut et cela créé des drames terribles. C'est très inquiétant. L'Etat mauricien tient un double langage. Sur la scène internationale, nos représentants s'engagent à respecter les droits humains en soutenant diverses conventions internationales relatives aux droits humains mais dans la pratique et au niveau local et interne, la situation est souvent très différente comme nous le démontre l'exemple du changement de sexe, qui n'est pas autorisé», souligne-t-il en précisant que plusieurs personnes LGBTQIA+ de Maurice ont fait une demande de droit d'asile auprès des pays européens, notamment en France et en Angleterre et que leurs dossiers sont actuellement en cours d'examen.