Ile Maurice: Protection animalière - SOS, «maurichiens» en détresse !

17 h 30, samedi 7 août. Des gémissements et des glapissements rejoignent les bruits des moteurs une centaine de mètres après l'entrepôt de SKC Surat, à Wooton. En suivant le bruit distinct, cinq chiots, qui ont à peine un mois, sont aperçus dans des buissons. Le cadavre de leur mère est situé non loin. Ils sont les uns sur les autres, trempés jusqu'aux os et tremblotant à l'approche des pas humains. Mais contrairement à leur expérience jusqu'ici, ce sont des humains bienveillants qui leur viennent en aide.

Il s'agit d'un couple habitant Hermitage accompagné de leurs deux enfants de 9 et 13 ans. Ces derniers s'empressent de prendre deux des cinq toutous. «On ne pourra qu'en prendre deux malheureusement», nous explique le couple avant de s'en aller. Mais heureusement pour les trois autres, trois anges gardiens sont venus les récupérer quelques minutes plus tard. Ils ont été informés de leur présence grâce à un poste publié sur Facebook par le couple.

«C'est notre triste quotidien. Triste parce que ces chiots méritent d'avoir une belle vie. Ils ont de la chance que des personnes les aient entendus. Mais il y a tellement d'autres qui meurent dans ce type de conditions. C'est atroce», regrette l'une des personnes. Elles ont choisi de rester sous le couvert de l'anonymat.

Ce genre de scenario est devenu récurrent. Il suffit de naviguer sur les groupes dédiés aux missions de secours des chiens ou chats en détresse. Il n'y a pas une heure qui passe sans qu'il y ait un nouvel appel aux gens à adopter ou à prendre charge des animaux malades à travers le pays. Certains sont dans des états graves et requièrent des traitements chez le vétérinaire. D'autres finissent par perdre la vie faute d'avoir eu de l'aide à temps.

Yolen Ally, une habitante de Richelieu, est parmi ceux et celles qui choisissent de consacrer une bonne partie de leur temps à ces toutous en détresse. «Je travaille en tant que télé agent mais, pour moi, aider ces chiens à trouver un bon foyer ou à vivre tout simplement est une passion. Je ne peux rester insensible à leur triste sort. Ils ont des sentiments comme nous les humains.»

C'est en suivant cette philosophie qu'elle a pu sauver Byron et Xena il y a un an. Même si elle n'arrive pas à les élever à son domicile, elle a fait en sorte que ses «deux bébés» soient domiciliés non loin de chez elle. «C'est moi qui m'occupe de leurs frais de traitements, de leur nourriture, entre autres. Heureusement pour moi que j'ai trouvé une personne ayant un grand coeur mais ce n'est souvent pas le cas à Maurice. Les gens préfèrent dépenser pour avoir des chiens de race plutôt de d'offrir leur coeur aux 'maurichiens'. Pourtant, ils ont tant d'amour à offrir.»

Les membres des organisations non gouvernementales telles que PAWS, Second Chance Animal Rescue, Rescuer of Animals in Distress se retrouvent aussi submergés par des appels et messages, les implorant de sauver des petits chiots ou chats abandonnés. Il y a également des chiens adultes qui sont abandonnées lorsque leurs propriétaires ne veulent plus d'eux pour diverses raisons. «Certains sont mis dans des sacs en plastique, ou attachés au bord de la route. C'est quoi leur faute ?» déplore un membre, dépassé de voir la souffrance de ces animaux s'accentuer de jour en jour. «Nous ne pouvons être partout à la fois. Nous réclamons des donations en ligne mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous encourageons des personnes à stériliser leurs chiens de compagnie.»

Yolen Ally encourage aussi les gens à ne pas faire semblant de s'intéresser à une adoption pour, au final, ne plus donner signe de vie. «Ne compliquez-pas une situation qui est déjà difficile à gérer.»