Ile Maurice: Éducation - Des cours gratuits aux élèves du secondaire

Le club EdRevo, fondé par Ryan Basava Reddi, ancien lauréat de la cuvée HSC 2017 du collège John Kennedy, regroupe plus d'une dizaine de jeunes qui proposent gratuitement des cours particuliers à une centaine d'élèves des grades 10 à 13. Outre d'anciens étudiants et lauréats adhérents du club depuis 2018, neuf jeunes qui ont tout juste terminé le HSC ont rejoint l'équipe.

À 21 ans, Ryan Basava Reddi a décidé de prendre une année sabbatique pour s'impliquer dans des activités extrascolaires, notamment des cours de soutien en chimie, biologie, mathématiques et physique. «Je voulais consolider mon dossier universitaire et améliorer mes chances d'être accepté dans une université américaine. De plus, c'est une manière d'avoir un impact positif sur ma société. Puis est arrivé le jour des résultats et j'ai été ravi d'apprendre que j'étais lauréat.»

Des leçons via Zoom

D'autres tuteurs ont rejoint le club EdRevo, de brillants élèves et lauréats entre autres, qui se sont fait connaître par la communauté estudiantine sur les réseaux sociaux, tels que Facebook. «J'ai postulé dans des universités américaines en septembre 2017 et en avril 2018, j'ai reçu une lettre d'acceptation du Carleton College avec une bourse complète dans la filière scientifique. Pendant mon séjour aux États-Unis, j'ai continué à aider des étudiants plus jeunes à Maurice par le biais d'EdRevo», explique le président du club.

Cette année, le jeune homme a souhaité élargir le groupe de tuteurs en recrutant neuf nouveaux candidats qui viennent de terminer le HSC et qui enseignent aux élèves des grades 10 à 13 en sciences et mathématiques, entre autres. Le club compte une centaine d'élèves et les leçons sont données deux heures par semaine via ZOOM. Même si les cours sont gratuits, Ryan Basava Reddi doit tout de même payer ses tuteurs. «Quand je ne suis pas en cours, je travaille pour financer les leçons particulières.»

Geereedhar Kumar Seetaram est l'un des nouveaux tuteurs qui a cette année terminé le HSC. Alors qu'il attend ses résultats, il donne des cours de chimie et de physique à des élèves des grades 10 et 11. «J'ai commencé à enseigner depuis un mois quatre fois la semaine gratuitement. J'ai rejoint ce projet pour aider les étudiants à mieux réussir. J'ai vu en effet l'aide incroyable que moi, un élève étant seulement trois ans plus âgé qu'eux, je peux leur apporter car je suis capable de m'identifier à ces collégiens.»

Riya Bungsraz, élève du collège Royal de Port- Louis, suit des leçons particulières d'EdRevo et recommande aux élèves ayant besoin d'assistance pédagogique de faire confiance au club. «J'ai commencé à prendre des cours de chimie et de physique avec eux. Mon tuteur, Geereedhar Kumar Seetaram, est un enseignant enthousiaste qui nous consacre beaucoup de temps. Il est une personne brillante qui rend l'apprentissage meilleur.» Ceux qui souhaitent bénéficier de ces cours gratuits peuvent trouver les coordonnées des membres du club sur la page Facebook d'Edrevo.