Sénégal: Démarrage du BFEM ce lundi 9 août - 189796 candidats à l'épreuve

L'examen pour l'obtention du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) démarre hier, lundi 9 août sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et à Djeddah.

Selon le directeur des Examens et Concours, Amadou Moctar Ndiaye interrogé par Sud Fm, les candidats sont au nombre 189796 dont 104927 filles répartis dans 1105 centres et 1232 jurys. «L'examen va se dérouler concomitamment au Sénégal, en Gambie et à Djeddah en Arabie Saoudite. Nous avons un centre en Gambie, un centre à Djeddah et nous avons tous les autres centres ici à l'intérieur du pays», a déclaré Amadou Moctar Ndiaye.

Selon lui, les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves dans ce contexte où la pandémie de covid-19 continue de faire rage. «Aujourd'hui, avec la covid-19 qui sévit, nous avons reconduit le même dispositif qui a été mis en place avec le CFEE et l'Entrée en Sixième. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de comportement à avoir et à respecter. Le port du masque est obligatoire et on doit mettre en place un dispositif de lavage des mains avec l'eau et du savon et également mettre en place des gels hydroalcooliques. Nous avons travaillé avec les gouverneurs des régions.

Le ministre de l'Education Nationale a adressé une lettre aux gouverneurs des régions. Dans laquelle correspondance, il leur demande d'accompagner les inspecteurs d'Académie, de l'Education et de la Formation pour que les examens se déroulent dans des conditions requises. Il y a la mise en place au plan local des comités de veille et d'alerte. Ce comité a été redynamisé depuis l'organisation du CFEE», a fait savoir le directeur des Examens et Concours.