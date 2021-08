Afrique: Le Togo premier pays africain à recevoir le vaccin Johnson and Johnson produit en Afrique du Sud

Lomé, le 05 Août 2021 - Ce jour 5 août est un grand jour pour l'Afrique et pour le Togo. En effet, au même moment où l'Union Africaine annonçait le déploiement de 400 millions de doses de vaccins dans les États membres de l'Union africaine et des Caraïbes, le Togo a eu la primeur de recevoir ce même jour, 118000 doses sur une commande de Quatre Millions (4 000 000) faite à travers la Plateforme de l'Union Africaine.

« Aujourd'hui, le Togo est très fier d'être l'un des tout premiers pays africains à recevoir les premières doses de vaccin Johnson & Johnson made in Africa. Mes remerciements à tous les partenaires qui soutiennent notre pays dans sa stratégie de lutte contre cette pandémie qui a un impact très négatif sur nos vies et nos économies. Depuis le début de cette terrible pandémie de Covid19, notre pays met tout en œuvre pour surmonter les défis sanitaires et économiques » a posté son Excellence Monsieur le Président de la république Togolaise sur son compte Twitter

Ce lot a été réceptionné par Mme le Premier Ministre, au nom du Chef de l'Etat Togolais. Elle a exprimé sa reconnaissance à Son Excellence le Président de la République pour son leadership et sa vision qui ont permis d'atteindre tous les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre cette pandémie : « Aujourd'hui, je suis fière pour l'Afrique mais aussi pour le Togo qui a eu la primeur de recevoir cette production africaine. Nous devons tous/toutes nous mobiliser pour nous faire vacciner afin de vite atteindre l'immunité collective et de pouvoir retrouver une vie normale et jouir pleinement de nos activités »

L'achat de ce vaccin a été fait par le Togo grâce au prêt contracté auprès de la Banque Africaine d'Import-Export (AFREXIMBANK) mais aussi grâce à l'accompagnement de la Banque Mondiale.

Le choix de l'achat de ce vaccin Johnson and Johnson par le gouvernement se justifie par ses avantages dont l'administration en une dose, la présentation en flacon de 5 doses (minimisant ainsi les pertes) et la conservation à des températures de +2 à +8°C donc dans les chaines de froids habituelles.

Il faut souligner que grâce à la qualité de la mise en œuvre des stratégies de lutte, le Togo est cité parmi les meilleurs pays en termes de gestion de la riposte contre la COVID-19. Par ailleurs, le Togo est l'un des pays les plus engagés dans la vaccination contre la COVID-19, avec des résultats assez satisfaisants. A la date du 3 août 2021, 337820 personnes ont reçu la première dose de vaccin contre la COVID soit 4,2% de la population totale et 158 310 sont complètement vaccinés, après la deuxième dose soit 2% de la population.

Notons qu'à la date du 05 Août, le Togo aura reçu un total de 834 620 doses de vaccins dont 296 000 doses d'Astra Zeneca et 100 620 doses de Pfizer à travers l'initiative COVAX, 120 000 doses d'Astra Zeneca grâce à l'union africaine, 200 000 doses de SINOVAC avec la Chine et 118 000 de doses de Johnson and Johnson par achat du gouvernement à travers la plateforme AVAT de l'Union Africaine.

Cette quantité est encore loin de couvrir les besoins pour atteindre 60% de couverture vaccinale et obtenir l'immunité collective. Cependant avec les efforts combinés de l'Etat et des partenaires, les 60% de la population totale à vacciner pour avoir l'immunité collective sera atteinte.

Pour rappel, le Togo compte au 04 Août 2021, 16 401 cas confirmés[1] de COVID-19 dont 1523 cas actifs, 14 722 personnes guéries et 156 décès

