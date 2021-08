Sénégal: Covid-19 / Bilan du week-end - 25 décès, 69 cas graves, 1329 nouvelles contaminations

Dans son bilan quotidien sur l'évolution de l'épidémie au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé ce weekend 25 décès supplémentaires liés à la covid-19, 69 cas graves admis en réanimation, 1329 nouvelles infections. La région de Dakar reste toujours le foyer de l'épidémie.

Pour hier, dimanche 08 août, le communiqué a fait état de 15 décès, 69 cas graves admis en réanimation, 432 guéris et 681 nouvelles contaminations au coronavirus sur 4093 tests effectués, soit un taux de positivité de 16,64%. Il s'agit de 64 cas contacts et de 617 cas issus de la transmission communautaire. Sur ce, la région de Dakar en a enregistré 373 dont 257 dans le département de Dakar, 45 à Rufisque, 17 à Pikine, 10 à Keur Massar et 44 pour le département de Guédiawaye.

Pour les autres localités, 32 cas communautaires ont été enregistrés à Touba, 41 à SaintLouis, 25 à Thiès, 21 à Ziguinchor, 19 à Mbour, 17 à Kaolack, 16 à Richard-Toll, 14 à Dioffior, 10 à Tivaouane, 6 à Fatick, 5 à Diourbel et Thiadiaye, 4 à Koumpentoum et Matam, 3 à Foundiougne, Gossas et Guinguinéo, 2 à Bambey, Joal, Kolda, Oussouye et Tamba, 1 à Bounkiling, Goudomp, Ndoffane, Passy, Saraya et Vélingara.

1 020 569 PERSONNES VACCINEES

A ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 67579 cas ont déclarés positifs dont 50533 guéris, 1482 décédés, et donc 15563 sous traitement. Selon le ministère de la Santé et de l'Action, le samedi 07 août 2021, 3000 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1020569.

Pour le samedi 07 août, les autorités sanitaires ont signalé 10 décès, 410 patients guéris et 648 nouveaux cas de covid-19 sur 4050 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 16,00%. Ils sont constitués de 70 cas contact et de 578 cas issus de la transmission communautaire avec 371 pour la région de Dakar répartis entre : 259 pour le département de Dakar, 30 pour Guédiawaye, 48 pour Rufisque, 17 pour Pikine et 17 pour Keur Massar. Les 207 autres infections sont réparties entre : 27 à Ziguinchor, 26 à Thiès, 21 à Touba, 12 à Dahra et Mbour, 11 à RichardToll et Saint-Louis, 9 à Pout, 8 à Joal, 7 à Bignona et Thilogne, 6 à Tivaouane, 5 à Kolda, Kaolack, Mékhé et Tamba, 4 à Fatick, 3 à Goudomp, Guinguinéo, Keur Momar Sarr et Sokone, 2 à Koumpentoum et Matam, 1 à Birkilane, Coki, Kébémer, Louga, Ndoffane, Niakhar, Passy, Popeunguine, Sédhiou et Vélingara.