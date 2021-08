Sénégal: Lutte / Décès du premier tigre de Fass Mbaye Gueye - Les arènes ont perdu une icône

Le monde du sport et particulièrement la lutte a perdu une de ses icones avec la disparition de Mbaye Guèye. Le premier « Tigre de Fass » est décédé ce samedi 7 août des suites d'une longue maladie qui l'avait clouée au lit. Considéré comme l'un des lutteurs les plus populaires, l'ancienne terreur des arènes des années 70 a été accompagnée le même jour à sa dernière demeure, à Touba.

Se prévalant de plus de 150 combats, le frère de Moustapha Guèye a marqué son époque. Il passera par une icône de la lutte dans les années 70 et 80. Révélé à ses débuts en 1968, sa témérité et sa bravoure lui ont valu d'être surnommé par l'ancien reporter du quotidien national Le Soleil Yamar Diop, le Tigre de Fass. Une époque où il réussit la prouesse avec son poids avoisinant les 90 kg à s'attaquer à des monstres sacrés notamment Robert Diouf, Moussa Diamé, Double Less pour ne citer qu'eux. A ce titre, le doyen de la presse sportive Magib Sène, dans une de ses chroniques qu'il a dédié au lutteur, écrit : «Premier Tigre de l'écurie de Fass qui lui doit sa notoriété, Mbaye Guèye possède l'un des plus prestigieux palmarès dans le domaine de la lutte avec frappe.

Sa témérité sans bornes, son culot, sa fougue débordante et sa technique de combat, ont fait que partout dans ce pays, il compte des admirateurs tous âges confondus», souligne-t-il avant de rappeler l'un de ses combats livrés en 1965 considéré comme une référence de sa belle carrière. Mais aussi une date repère dans la marche de la lutte. «C'était une revanche que Double Less accordait à Mbaye Guèye dans le mythique stade Demba Diop. Sans observer le traditionnel round d'observation, Mbaye Guèye à la manière du Tigre, surprend Double Less en le ceinturant. Avec un coup de rein d'une exceptionnelle précision et rapidité, les deux lutteurs vont à terre et dans mon réflexe de reporter, je criais au micro : «Mbaye Guèye daan nako», littéralement : «Mbaye Guèye l'a terrassé».

Jusqu'à ce jour, l'arbitre n'a jamais donné le verdict de ce combat célébrement baptisé «le combat sans verdict». En mon âme et conscience, Mbaye Guèye avait terrassé son adversaire», se remémore-t-il. Il notera que si les cachets des lutteurs ont atteint et franchi la barre du million, c'est en effet grâce au Tigre de Fass qu'ils le doivent. «Il a été à la base de plusieurs innovations heureuses en faveur des lutteurs», soutient-il. Le groupe Sud Communication présente ses condoléances à sa famille et à tout le mouvement sportif.

R É A C T I O N S

MOUSTAPHA GUEYE 2EME TIGRE DE FASS : «Il nous a fait plaisir pendant une vingtaine

«Mbaye Guèye nous a quitté ce samedi à l'aube. Le premier Tigre était né en 1946. Il venait d'avoir ses 75 ans. Il a été un grand champion de la lutte. Ce que l'on peut témoigner est qu'il était comme un père pour nous parce qu'il avait l'âge de notre père. Nous n'avons pas connu notre père et il a joué le rôle de papa. Nous présentons nos condoléances à tout le monde sportif et à tout le Sénégal. On savait qu'il avait des relations avec de grandes personnalités de ce pays. Il nous a fait plaisir pendant une vingtaine d'années dans l'arène et ce qui lui a valu d'être surnommé le Tigre de Fass. Il fait partie des lutteurs qui ont contribué à donner une grande dimension à la lutte. Il faut rappeler qu'il a été chef de quartier à Fass Mbao. Il reposera désormais à Touba à côté de feu Serigne Abdou Khadre Mbacké. C'est Cheikh Moustapha Abdou Khadre qui était son Wasilla (son guide)».

PAPE DIENG SUD FM : «Dakar n'a jamais eu un champion de la trempe de Mbaye GUEYE»

«Mbaye Guèye est entré très jeune dans la lutte et il n'avait que 23 ans. Il avait livré son premier combat contre Moussa Mbarodi, un champion Toucouleur. On avait organisé le combat à Caravane sérail à l'avenue Malick Sy. Le champion Toucouleur avait battu tout le monde dans les mbappats qui étaient organisés. Quand Mbaye Guèye est venu et l'a défié, on a dit qu'il était fou. On lui a donné un pagne et il l'a terrassé avec la manière. Ce jour-là, les Dakarois ont réalisé qu'ils tenaient leur champion. On se rappelle aussi de son combat contre Robert. On avait dit que ce garçon n'avait pas de parents pour lui faire revenir à la raison. Il ressemble à Ama Baldé qui a terrassé les lutteurs de sa génération et s'est attaqué à ses aînés. Ce jour-là, Mbaye Guéye s'est servi de ses poings pour envoyer Robert au sol. Après le retrait de Boy Nar Fall de Fass et Mame Gorgui Ndiaye vieillissant, les Dakarois ont su compter sur le champion Mbaye Guéye. On se souvient aussi de ses combats contre Moussa Diamé. Il est le premier lutteur à introduire les blousons dans l'arène car, il avait un sponsor. Même s'il n'avait pas de combats, il drainait du monde à son arrivée dans l'arène. En bref, c'était ce lutteur technique et spécialisé dans le «sol» qui consistait à prendre son adversaire entre les aisselles pour le soulever et le projeter à terre. Il était comme Balla Gaye et ses combats ne duraient pas souvent. Dakar n'a jamais eu un champion de la trempe de Mbaye Guéye».

GASTON MBENGUE PROMOTEUR : «Mbaye GUEYE a contribué à faire aimer la lutte»

«Je me suis réveillé avec une grande tristesse aujourd'hui. La nouvelle du décès de Mbaye Guèye m'a abattue. Mais on le savait malade depuis quelques moments. Si la lutte est arrivée à ce stade d'évolution, c'est grâce à Mbaye Guèye. Il a contribué à faire aimer la lutte. Si beaucoup de personnes ont aimé la lutte, que ce soit les lutteurs, les promoteurs et les amateurs, c'est grâce à lui. Mbaye Guèye était un homme de conviction et si on le voit se disputer, c'était pour une cause qui concerne la lutte et le sport. Nous présentons nos condoléances à ses frères Moustapha Guèye, Malick, le président de l'écurie de Fass Abass Ndoye, le monde de la lutte mais aussi le monde du football parce qu'il était un grand supporter de la Jeanne d'Arc de Dakar».

MOUHAMADOU MOUSTAPHA DIAW «FAGA 2» ANCIEN CHAMPION DE L'ECURIE FASS : «Je l'ai amené dans la lutte en 1967»

«Nous avons perdu un grand homme et qui a avait une ouverture. Il avait le don de Dieu. Je retiens son courage et s'investit à fond sur ce qu'il faisait. J'ai commencé à lutter en 1963. Je l'ai amené dans la lutte en 1967. Ce que je peux dire est qu'il aimait son écurie de Fass».