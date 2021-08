Sénégal: Elections locales de janvier 2022 - L'Arc investit le maire sortant et se brise au nord

La bataille des investitures est déjà lancée au sein des états-majors politiques. A l'Alliance Républicaine pour la Citoyenneté, le choix pour diriger la liste du parti dans la commune de Rufisque Nord a porté sur le maire sortant Mame Omar Mané.

Un choix guidé par la volonté de perpétrer l'œuvre du fondateur du parti, aujourd'hui disparu, Badara Mamaya Sène, et de garder un fief contrôlé depuis 2009. Pour cause, l'Arc ne veut pas lâcher son fief, malgré son appartenance à la mouvance présidentielle. Le parti a tenu son assemblée générale d'investiture samedi et au cours de celle-ci, une résolution a été lue par le responsable des jeunes du parti, Mbaye Leye au nom des femmes, des sages et des jeunes qui « ont décidé de porter la candidature de Monsieur Mame Omar Mané pour le poste de Maire de la commune de Rufisque Nord pour les futures élections locales. En outre, le Parti propose Monsieur Abdou Ndiaye comme tête de liste proportionnelle et candidat à la candidature pour la ville de Rufisque ».

Le candidat désigné dirige l'institution depuis 2009 et cherche aujourd'hui un troisième mandat. En effet, il a été élu pour la première à la faveur de la victoire de la liste d'alors avec feu Badara Mamaya Sène comme maire de la ville. Il sera réélu en 2014. Toutefois, cette candidature est considérée comme celle de trop par des franges du parti, notamment les jeunes. En effet, une faction constituée par des jeunes, a décidé de porter son choix sur un duo par un entrepreneur membre du parti, et un autre bras du défunt maire, qui fut adjoint au maire et a même assuré la délégation de signature sous Badara Mamaya Sène.

Les camarades du maire sortant ont cependant réaffirmé leur ancrage dans la coalition « Benno Bok Yaakar » pour œuvrer à la construction d'une ville solidaire et de progrès.