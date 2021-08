Sénégal: Campagne de communication New Look autour de Covid-19 - Le ministère de la santé se reprend en main

Le ministère de la Santé et de l'action sociale a engagé, depuis vendredi dernier, un vaste plan de communication autour du point de presse journalier sur la lutte contre la pandémie du coronavirus au Sénégal. Les acteurs en charge de la riposte se succèdent pour faire le point sur l'état des lieux actuel. Ce week-end, deux directeurs d'hôpital, le directeur des établissements de santé publique mais aussi des établissements du privé se sont prêtés à cet exercice ainsi que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

ABDOULAYE DIOUF SARR, MINISTRE DE LA SANTE : «La barre des un million vaccinés atteinte»

Pour le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, la situation de la pandémie au Sénégal a amené ces derniers jours à intensifier le renforcement du dispositif de prise en charge des cas graves et des cas sévères dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans son point quotidien, du dimanche sur l'avancement de la vaccination dans le pays, selon lui: « à la date du 7 août 2021, le Sénégal a dépassé la barre de 1 million de personne vaccinées ». Et de poursuivre : « l'approvisionnement en vaccin va se poursuivre pour couvrir une cible encore plus large et atteindre sa phase intensive avec la production dès 2022 des vaccins contre la Covid-19 à l'Institut Pasteur de Dakar ». Le ministre a aussi signalé que les tests de diagnostic rapide produits par l'Institut Pasteur à Dakar a permis déjà de renforcer considérablement la détection au niveau des structures de santé. « Les efforts vont se poursuivre dans les domaines de la prévention, de la détection, du diagnostic et de traitement » a-t-il fait savoir.

DR SYLLA, DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLIQUE : «Chaque semaine, c'est 80 et 100 lits de plus avec oxygène»

Marquée par une troisième vague caractérisée par l'apparition du variant Delta et sa rapidité de propagation et de contagion, la pandémie du coronavirus continue de faire des ravages au Sénégal. Selon le directeur des établissements de santé publique, Dr Fatou Mbaye Sylla, plus le nombre de cas est important, plus il y a un nombre important de cas graves susceptibles de causer des décès. A cet effet, elle a renseigné que les centres de traitement épidémiques (Cte) ont augmenté leur capacité litière. « A ce jour nous avons 100lits avec oxygène installés et 76 lits de réanimation.

En moins de deux mois, nous avons doublé notre capacité de prise en charge » a-t-elle déclaré. Et de poursuivre : « cette capacité de prise en charge ne nous a pas empêché de mettre des lits de fonctionnement correct dans les autres services pour la prise en charge des autres pathologies dans tous les hôpitaux du Sénégal. Cette augmentation litière est accompagnée par le renforcement des équipements, de l'oxygène et de la sécurisation de l'oxygène ».

La stratégie de prise en charge de la pandémie touche aussi les Cte qui sont dans les hôpitaux dont la prise en charge est indépendante des autres pathologies. Sur ce point, le directeur des établissements de santé publique a avancé : « nous avons des malades qui ont besoin de dialyse. Ils sont logés en partie dialyse. Des femmes enceintes qui ont besoin de césarienne, nous avons mis une structure Covid pour ces dernières pour pouvoir les opérées sans pour autant impacter le fonctionnement des autres services et tout cela est disponible dans les Cte ».

Revenant sur les tensions existant à Dakar par rapport au nombre de places dans les centre d'accueil Covid mais aussi au niveau de l'oxygène, le Dr Sylla a dit : « nous avons certes une tension à Dakar. Ce qui est normal car la capitale du Sénégal, à elle seule concentre 80% des cas positifs. Dans cette semaine, on va augmenter 100lits comme on l'a fait lors des deux semaines précédentes. Pour chaque semaine, c'est entre 80 et 100lits que nous augmentons avec oxygène. »

Et de poursuivre : « dans les régions, nous avons une augmentation du nombre de lits malgré qu'il ait moins de tension qu'à Dakar et ce sont des Cte que nous surveillons régulièrement ». La patronne des établissements de santé dans le public est revenue sur le protocole d'admission du malade dans les Cte. Pour elle, « il faut passer par les structures de santé. L'admission dans un Cte répond à des critères. Chaque personne atteinte doit être évaluée par rapport à son degré d'atteinte et dans ce cas, seul le médecin est habilité à le faire. Le rapport du médecin permet de définir le lit adapté pour le malade atteint de covid ».

En cette période marquée par le développement de la grippe, Dr Sylla a exhorté les Sénégalais : « dès que vous ressentez des signes apparentés à la grippe, il faut aller se faire consulter. Le diagnostic se fait partout dans les postes de santé, centres et hôpitaux, il s'y ajoute qu'il y a maintenant les tests de diagnostic rapide et en 30mn, vous avez les résultats ».

DR HENRIETTE CÉCILE DIOPDIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES : «Toute structure privée est attachée à un district sanitaire»

Le secteur privé occupe une place très importante dans le dispositif de prise en charge des patients atteints de Covid-19. Certains gestionnaires ont transformé leurs cliniques en Cte pour appuyer le gouvernement du Sénégal à faire face à la pandémie du coronavirus. Dans cette gestion, le directeur des établissements de santé du privé a précisé: « toute structure privée est attachée à un district sanitaire en fonction du lieu d'implantation. Et cela sur toute l'étendue du territoire sénégalais ».

Et de poursuivre : « pour faciliter le diagnostic du patient, le district sanitaire fournit gratuitement aux structures privées les tests de diagnostic rapide et le kit de prélèvement en vue d'une Rt Pcr. Ainsi le patient qui est reçu dans le secteur privé quel que soit le canal en fonction de la gravité du cas est pris à domicile selon les procédures normalisées de prise en charge à domicile ou dans la structure sanitaire si le plateau technique le permet ».

Cette dernière a aussi renseigné : « les données du patient sont transmises journalièrement au ministère de la Santé et de l'Action sociale ou dans une réanimation Covid-19 s'il en est besoin. J'exhorte les populations à faire confiance aux professionnels de la santé selon leur choix qu'ils soient du public ou privé pour une prise en charge, le variant Delta peut se manifester de différents manières et seul le professionnel de la santé peut en faire le diagnostic».