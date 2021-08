Afrique: Plus de 100.000 doses de vaccins contre la Covid-19 données par la France arrivent en Somalie

Plus de 100.000 doses du vaccin Oxford/AstraZeneca contre la Covid-19, données par le gouvernement français à travers le mécanisme de solidarité mondiale COVAX, sont arrivées ce weekend en Somalie, indique un communiqué conjoint de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et des gouverments somalien et français.

« Le gouvernement français s'est engagé, avec l'Union européenne et les partenaires de COVAX, à aider la Somalie à renforcer ses efforts de vaccination afin que des travailleurs de première ligne supplémentaires et d'autres populations à haut risque en Somalie puissent être protégés contre la Covid-19 », a déclaré Aline Kuster-Menager, l'Ambassadrice de France en Somalie.

« Ce don s'inscrit dans le cadre d'un effort global de la France. Le Président Macron s'est engagé à donner 60 millions de doses de vaccin avant la fin 2021. Il s'agit d'une pandémie mondiale et la France s'engage à assurer une distribution équitable des vaccins contre la Covid-19 dans le monde. Si nous voulons contenir la propagation de la Covid-19, nous devons travailler ensemble », a-t-elle ajouté.

Depuis le début de l'épidémie en mars 2020, la Somalie a signalé un total de 15.735 cas de Covid-19 confirmés en laboratoire, dont 837 décès, au 24 juillet 2021. En raison de la faible couverture vaccinale dans le pays, moins de 1,8% de la population du pays est entièrement vacciné.

« L'arrivée de ce nouveau lot de vaccins contre la Covid-19 intervient à un moment critique, car les cas en Somalie sont en augmentation », a déclaré Dre Fawziya Abikar Nur, ministre fédérale somalienne de la Santé et des Services sociaux. « Le seul moyen d'arrêter la propagation du virus est de faire vacciner la population. Nous sommes reconnaissants pour ce dernier don du gouvernement français et j'appelle toutes les personnes éligibles à se faire vacciner ».

Priorité aux travailleurs de santé de première ligne et autres travailleurs essentiels

La Somalie continuera de donner la priorité travailleurs de santé de première ligne et aux autres travailleurs essentiels, aux personnes âgées et aux personnes souffrant de problèmes de santé chroniques lors de cette prochaine phase du déploiement des doses de vaccin contre la Covid-19. À ce jour, on estime que 186.094 personnes en Somalie ont reçu leur première dose de vaccin et 92.792 ont reçu leur deuxième.

« Nous apprécions l'engagement du gouvernement français à assurer la livraison équitable des vaccins contre la Covid-19 en fournissant les doses indispensables en Somalie », a déclaré Mohamed Ayoya, Représentant de l'UNICEF en Somalie. « Ce soutien opportun sera essentiel pour augmenter le nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19, en particulier les agents de santé, afin qu'ils puissent continuer à fournir des soins de santé essentiels aux enfants somaliens et à leurs familles ».

L'OMS et l'UNICEF continueront à soutenir le ministère de la Santé pour assurer la distribution sûre et équitable des vaccins à travers la gestion des systèmes de chaîne du froid, la formation des vaccinateurs et le suivi de l'utilisation des vaccins. Les efforts se poursuivront également pour promouvoir la sécurité et l'utilisation des vaccins contre la Covid-19.

« Si nous pouvons mettre fin à la pandémie en Somalie, nous pouvons y mettre fin partout. Le système de santé fragile du pays, le nombre élevé de sa population, en particulier les personnes à haut risque, encore à vacciner peuvent rendre le virus plus transmissible et nous risquons l'émergence d'un nouveau variant du virus dans le pays si nous ne pouvons pas déployer le programme de vaccination contre la Covid-19 avec rapidité et de manière étendue. Les vaccins contre la Covid-19 sont remarquablement sûrs et efficaces. Ce sont nos seuls espoirs de mettre fin à la pandémie de Somalie et ailleurs », a déclaré le Dr Mamunur Rahman Malik, Représentant de l'OMS en Somalie.