Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SOLIBRA enregistre la plus forte hausse de cours ce 9 août 2021

Le titre SOLIBRA (Société de Limonaderie et brasseries d'Afrique) a enregistré la plus forte hausse de cours au terme de la séance de cotation de ce lundi 9 août 2021 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Ce titre occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec plus 7,50% à 95 205 FCFA. Il est suivi respectivement par Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 5 335 FCFA), BOA Sénégal (plus 7,27% à 2 140 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 6,73% à 555 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 4 495 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Safca Côte d'Ivoire (moins 5,38% à 615 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,13% à 1 850 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,38% à 715 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 2,51% à 1 750 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 2,12% à 4 155 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 333,684 millions de FCFA contre 211,962 millions de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est établie à 5086,741 milliards de FCFA contre 5095,669 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 8,928 milliards de FCFA.

Celle du marché des obligations s'est élevée à 6765,470 milliards de FCFA contre 6769,723 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 4,253 milliards de FCFA.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une baisse de 0,48% à 136,80 points contre 137,46 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a baissé de 0,17% à 169,03 points contre 169,32 points la veille.