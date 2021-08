Angola: Le ministre des Ressources minérales travaille à Lunda Sul

Saurimo (Angola) — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, travaille depuis ce lundi, à Saurimo (Lunda Sul), avec l'objectif de se renseigner sur l'avancement des travaux du futur Pôle Diamantifère et de la compagnie Catoca.

Le gouvernant a été reçu par le gouverneur de Lunda sul, Daniel Neto, avec qui il a échangé sur l'évolution des différents secteurs de la vie socio-économique et politique de la région.

Diamantino Azevedo, avant les visites d'une journée au Pôle Diamantifère et Catoca, a livré six véhicules aux administrateurs communaux, à l'hôpital général de Lunda Sul et à la maternité provinciale, afin de faciliter le mouvement des techniciens dans la pleine exécution de ses travaux.

Les véhicules ont été acquis par la société Société minière de Catoca, dans le cadre de son action sociale.

Rappelons que le Pôle de développement diamantifère de Lunda Sul, dont l'achèvement est prévu cette année, aura le statut de zone de libre-échange, dans le but de créer plus d'incitations et de promouvoir les investissements directs étrangers et nationaux et de générer des emplois.

La création du pôle permettra au pays de développer la Bourse du Diamant, mais aussi d'augmenter la production de la « pierre précieuse », de réduire l'exploitation minière et d'augmenter la capacité de polissage.

Le projet, avec un investissement de 77 millions de dollars US, dans la première phase, disposera de quatre usines de taille de diamants, auxquelles viendront s'ajouter les quatre déjà existantes dans le pays.

Le pôle a une centrale hybride, étant à 80% d'exécution physique.