Kenya: Des sœurs lancent la campagne "Pour un Kenya sans Covid-19"

Nairobi — " Les sœurs catholiques ont toujours travaillé pour améliorer et augmenter l'accessibilité des soins de santé de base aux plus vulnérables dans les communautés. Nous souhaitons maintenant utiliser notre vaste réseau de distribution dans tout le pays, notre engagement direct dans le secteur de la santé et notre proximité avec la population pour diffuser des informations sur le Covid-19 aux communautés que nous servons et encourager l'adoption du vaccin", déclare Sœur Pasilisa Namikoye. des Petites Sœurs de Saint-François (LSOSF) et Secrétaire Exécutive de l'AOSK (Association of Sisterhoods in Kenya) en annonçant un programme de prévention du Covid-19 de six mois. La campagne est promue par des instituts et des ordres religieux féminins au Kenya, et se concentre sur des activités de sensibilisation à la vaccination pour compléter le travail du gouvernement en vue de parvenir à une "nation sans Covid-19".

Sœur Namikoye a déclaré que l'association "applaudit les efforts du ministère de la Santé dans sa réponse au Covid-19 et reconnaît que pour vaincre la pandémie, le secteur public doit avoir le soutien du secteur privé pour faciliter la campagne de vaccination contre le Covid-19, distribuer les médicaments essentiels et les équipements de protection, et adopter des comportements de prévention de l'infection.

L'association a l'intention d'aider 80 établissements de santé dirigés par des religieuses dans tout le pays à mener des programmes de sensibilisation de la communauté aux campagnes Covid-19, à acheter des kits d'équipement de protection individuelle (EPI), des kits de test Covid-19, des gants en latex, des masques chirurgicaux, des pistolets thermiques, des recharges de bouteilles d'oxygène et des oxymètres de pouls.

Quelque 1 500 agents de santé sont en première ligne, dont des religieuses catholiques, et environ cinq millions de membres de la communauté bénéficieront de cette initiative.

Les établissements de santé gérés par les religieuses dans la quasi-totalité des 25 diocèses du Kenya sont principalement des établissements de niveau 1 et 2 qui s'occupent surtout des pauvres et des personnes vulnérables, ce qui donne aux religieuses "l'avantage d'atteindre les masses avec des messages de prévention et de vaccination contre le Covid-19". Selon l'AOSK, les sœurs font partie du réseau d'établissements de santé catholiques au Kenya qui comprend actuellement " 65 hôpitaux, 90 centres de santé et 300 dispensaires avec un total approximatif de 5837 agents de santé, dont plus de 300 sont gérés par des sœurs tandis que le reste est géré par des diocèses/paroisses ".