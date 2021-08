Cote d'Ivoire: Education nationale - L'Amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro célèbre ces cadets

Le conseil d'administration de l'Amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro (2ALSY) a organisé un dîner d'excellence pour célébrer la 44e promotion qui a enregistré un taux de réussite de 100% à l'examen du Bepc et du Bac session 2021. La cérémonie qui s'est tenue, le dimanche 09 août 2021, a eu pour cadre l'espace cristal sis à Marcory Zone 4.

Il s'agissait pour le président de l'Amicale, Doungnan Coulibaly et son bureau de célébrer l'excellence mais mobiliser la force du réseau pour le mettre au service des cadets. Selon le président de Doungnan, depuis une décennie les performances du lycée ont baissé, de leader, l'école a reculé dans le classement. Fort heureuse, cette année académique, il a renoué avec l'excellence tout en déplorant les conditions de travail des élèves du lycée qui dit-il est à la ruine. « Nous sommes tous impatient du début des travaux »

Le ministre Abdourahmane Cissé, secrétaire générale de la présidence a invité les jeunes à plus d'ardeur dans le travail. « Tout est possible, le plus important c'est de donner le meilleur de vous », a-t-il conseillé. C'est pourquoi, il a exhorté ces jeunes à avoir des objectifs, de l'audace à transformer leur rêve en réalité. Mais surtout à la persévérance. M. Abdourahmane a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner les jeunes dans leur formation, rappelant ainsi la mise en place par le gouvernement d'une bourse.

« Aujourd'hui nous célébrons les cadets pour les performances accomplis », a expliqué le parrain de la 44e promotion, Haidara Talibi, Directeur général de S31, membre de la 15e promotion du Lycée scientifique (AS 15). « C'est une reconnaissance, c'est un devoir pour moi en tant qu'ancien d'accompagner ces jeunes. J'ai été honoré d'être choisi comme parrain. Je suis un parrain heureux, mes filleuls m'ont comblé», s'est-il exclamé. Pour lui, le lycée scientifique de Yamoussoukro est le creuset de l'excellence. D'après lui, ces cadets ont su donner le meilleur d'eux et ce, malgré des conditions de travail difficiles. Il s'est donc réjoui en affirmant que la nation doit être fière.

Quant à Dr Ibrahim Lokpo, AS 2, conseiller technique au ministère de la fonction publique, il a salué aussi les résultats de ces cadets. « Le taux de réussite nationale au Bepc et au Bac a été très faible, cette année », tout en comparant les conditions d'études dont ils ont pu bénéficier par rapport aux conditions actuelles des nouveaux. Relevant qu'aujourd'hui, le lycée est en "désuétude ».Tout en affirmant que, malgré ces facteurs cités, ces jeunes ont pu arracher autant de mention. « On a une obligation de maintenir le cap. Nous leur souhaitons bonne chance et les invitons à faire de bon choix en fonction de leur capacité », a-t-il déclaré.

Au cours de cette cérémonie, les membres de la 44e promotion ont été décorés.

Un panel qui portait sur l'orientation après le Bac a meublé la soirée. Pour le président de l'amical Dougnan Coulibaly, il faut être accompagné après l'obtention du baccalauréat car dira-t-il, un mauvais choix de carrière peut impacter la vie. Il s'agissait au cours de ce panel d'apprendre des erreurs des ainés afin de mieux s'orienter.