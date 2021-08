Cote d'Ivoire: 27e Congrès de l'Upu - Le ministre camerounais des Relations Extérieurs en parfaite communion avec les autorités ivoiriennes

Dépêché par le Président de la République Paul Biya, Lejeune Mbella Mbella, ministre camerounais des Relations extérieures a pris part, ce lundi 09 août 2021, à l'Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire, à la cérémonie d'ouverture du 27e Congrès de l'Union postale universelle (Upu). Ce Rendez-vous mondial des Postes qui a enregistré des délégations venues de 192 pays se tient en Afrique et précisément en terre ivoirienne 87 ans (1934) après celui du Caire, en Egypte.

En marge de la cérémonie d'ouverture, Lejeune MBella MBella a échangé avec plusieurs personnalités ivoiriennes dont le Premier ministre Patrick Achi, son homologue Kandia Camara, ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration africaine et de la Diapora, Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication, des médias et de la Francophonie et enfin Adama Bictogo, le Directeur exécutif du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la paix (Rhdp), le parti au pouvoir.

Une occasion pour lui de renouer le contact avec les autorités ivoiriennes et surtout de transmettre les salutations et honneur du Chef de l'Etat camerounais Paul Biya à son homologue Alassane Ouattara.

A l'ouverture des assises, le Premier ministre ivoirien a, au nom du Chef de l'Etat Alassane Ouattara, planté le décor de la fraternité et de la belle coopération qui existe entre les pays africains en général. Ainsi, faisant référence au slogan de cette édition qui est la « Côte d'Ivoire invite, l'Afrique vous accueille », le Premier ministre a traduit toute sa joie de voir se tenir cet évènement en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. « L'Afrique accueille enfin à Abidjan ce Congrès majeur pour le monde de la Poste. Quel honneur et quelle fierté pour tout un continent et pour un pays », s'est réjoui le Premier ministre ivoirien, Patrick Jérôme Achi.

Pour lui, cet instant est historique car plusieurs tentatives des pays du continent d'accueillir ce conclave, après 1934, n'ont pas abouti. Notamment, la Côte d'Ivoire en 2004 et le Kenya en 2008.

Pour exprimer sa fierté, le gouvernement ivoirien a déployé les grands moyens pour le succès de l'événement. Le Sofitel Hôtel Ivoire, le site qui abrite les travaux, a porté ses habits des grands jours. Drapeaux, chapiteaux, hôtesses etc. Tout a été fait pour que les délégations se sentent comme chez elles. Le 27e congrès de l'UPU se tient du 09 au 27 août 2021 à Abidjan.