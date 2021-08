Sénégal: Désencombrement des artères de Dakar - Une cinquantaine d'épaves de véhicules

Désencombrer les routes et les ruelles de Dakar ! Tel est le vœu du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow qui a organisé, le dimanche 8 août 2021, une opération de nettoiement et de désencombrement des alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, du rond-point Yoff et la bande verte de la Vdn. À cette occasion, des épaves de véhicules ont été enlevées.

Le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a organisé, le dimanche 8 août 2021, en collaboration avec les mécaniciens, une journée de nettoiement et de désencombrement des espaces situés aux alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, du rond-point Yoff jusqu'à la bande verte de la Voie de dégagement nord.

Les pelles mécaniques et les bulldozers qui sont entrés en action, très tôt le matin, ont enlevé une cinquantaine d'épaves de véhicules qui seront entreposées dans une fourrière à Yenne. « L'enlèvement de ces épaves permet d'élargir la route. Les embouteillages sont nombreux à Dakar et l'élargissement de cette route permettrait de régler des problèmes d'encombrement dans la capitale », a soutenu Abou Ba, Directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique.

Après cette opération, le Ministre rassure qu'un système de suivi « très efficace » sera mis en place pour continuer à dialoguer avec ceux qui squattent les endroits libérés. Ce, pour pérenniser les actions qui sont en train d'être déroulées. D'après lui, si les opérations se sont déroulées sans heurts, c'est parce qu'une démarche inclusive et participative a été entreprise en amont. « Avant le nettoiement, nous avons eu beaucoup d'échanges et d'ateliers avec les artisans qui occupent les lieux. Cela a fait que nous n'avons aucune difficulté relative aux opérations », se réjouit-il.

Toutefois, il reconnaît que la seule difficulté, c'est de trouver un site de recasement pour ces artisans. Porte-parole des mécaniciens automobiles, Mame Sémou Diouf a salué ces opérations de nettoiement et de désencombrement qui, selon lui, donnent une belle image à la capitale sénégalaise.

Cependant, il estime que les autorités étatiques ne doivent pas les oublier parce que les artisans participent à l'émergence du pays. « Nous voulons des garages modernes ou nous allons exercer tranquillement notre métier. Nous jouons un grand rôle dans le développement du pays. Non seulement nous formons des jeunes mais également nous créons des emplois. On ne doit donc pas nous négliger », plaide-t-il.