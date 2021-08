Cote d'Ivoire: Fête de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire - Des jeunes s'instruisent sur le combat d'Houphouët-Boigny et ses compagnons

« 7 août, l'Indépendance de la Côte d'Ivoire : quel est le sens du combat mené par nos pères ? ». C'est le thème principal d'un atelier de réflexion et d'enseignement organisé le samedi 7 août, jour de l'indépendance, à son siège, à Angré 8e tranche, par l'Ong Emerglead, avec à sa tête, Mme Tchriffo Kouassi Monie, sa présidente-fondatrice.

Initiée à l'intention de la jeunesse ivoirienne, cette activité a également enregistré la présence de Mme Georgette Bouanh Kouassi, directeur du Civisme et de la Citoyenneté au ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.

L'objectif était d'instruire la jeunesse ivoirienne sur le prix payé par le Père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons de lutte dans la quête de l'indépendance.

Le point fort de cette journée fut la conférence sur le thème : « Le processus d'accession de la Côte d'Ivoire à l'Indépendance », présentée par le Docteur en Histoire, Yéo Mamadou.

Celui-ci a, en effet, retracé le parcours difficile et périlleux du Président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons de l'époque dans la lutte contre le colonialisme.

Selon lui, contrairement à ce que beaucoup pourrait penser, la lutte pour l'Indépendance de la Côte d'Ivoire ne fut pas une partie de plaisir. Au contraire, elle fut rude, pénible, parsemée d'embuches. « Cette lutte a été marquée par plusieurs faits importants, allant depuis la création de la colonie de Côte d'Ivoire, en 1893, jusqu'à la proclamation de l'Indépendance, le 7 août 1960 », a-t-il noté.

Citant, entre autres faits, la lutte pour l'abolition du travail forcé, la protestation religieuse, la contestation du pouvoir colonial dans l'entre-deux-guerres en 1932, les bras-de-fer entre Félix Houphouët-Boigny et les autres leaders de partis politiques, l'éveil du nationalisme entre 1944 et 1946, la seconde guerre mondiale (1939-1945) et ses conséquences, la lutte électorale et parlementaire entre 1946 et 1951, les effets de la bipolarisation du monde à partir de 1947 sur la lutte, les années de braise entre 1947 et 1950, la tentative de dislocation du Pdci-Rda par le colon, le changement de stratégie par Félix Houphouët-Boigny pour éviter la disparition de son parti, la turbulence dans le milieu syndical, les arrestations, la fusion des partis politiques dans le Pdci-Rda.

L'atelier a été également marqué par un panel sur le thème : « 7 août, l'indépendance de la Côte d'Ivoire : quels enseignements pour une nation pluriethnique, stable et prospère ? » Lequel a permis aux différents conférenciers de mettre en avant les défis à relever par la jeunesse pour une paix durable en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, justifiant cette initiative, la présidente de l'Ong Emerglead, Mme Tchriffo Kouassi Monie, a expliqué qu'elle est la matérialisation d'une maxime chère à sa structure. A savoir : « Celui qui honore son père hérite de ses qualités et dans le cas contraire, il hérite de ses défauts ».

« Nous voulons profiter de cette célébration pour magnifier et honorer les pères de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ; connaître les étapes de la lutte, les souffrances endurées par nos pères, le sens de leur combat et la valeur que nous devons accorder à notre indépendance ; nous imprégner du rêve d'unité, de paix et de prospérité du président Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire et prendre conscience des défis à relever pour le réaliser », a-t-elle soutenu.