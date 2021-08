Algérie: Industrie pharmaceutique - Benbahmed appelle les opérateurs à assurer l'accessibilité aux tests Covid-19

Alger — Le ministre de l'industrie pharmaceutique, Dr Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a appelé lundi les importateurs, les fabricants et les distributeurs des tests et des réactifs de dépistage Covid-19 à assurer l'accessibilité à ces tests, en appelant à leur sens de la responsabilité et au strict respect des marges bénéficiaires, a indiqué un communiqué du ministère.

L'association et le syndicat des laboratoires d'analyses y ont également pris part, selon le communiqué.

Lors de cette réunion, il a été procédé à la réquisition de ces différents établissements pharmaceutiques, explique le ministère.

Par conséquent, les différents établissements, chacun dans son domaine d'exercice, sont tenus de communiquer aux services compétents du ministère de l'Industrie pharmaceutique leurs programmes prévisionnels de fabrication/d'importation ou de livraison de ces produits, en quantité et par établissement destinataire et ce pour la période d'août et de septembre.